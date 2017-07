21 июля 2017 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня "Странная" тяжба ставит под удар госсекретаря США Минфин США наложил штраф в 2 млн долларов на Exxon Mobil Corp. за "безответственное нарушение" санкций против России в бытность главой компании Рекса Тиллерсона. Exxon будет спорить в суде: да, подписывали документы с Игорем Сечиным, внесенным в "черный список", но как с представителем "Роснефти", а не физлицом, передают СМИ. "Министерство финансов США наложило в четверг штраф в 2 млн долларов на Exxon Mobil Corp. за то, что оно назвало "безответственным нарушением" американских санкций против России в период, когда госсекретарь Рекс Тиллерсон был главой нефтяного гиганта", - пишут корреспонденты The Wall Street Journal. В начале 2014 года, при Тиллерсоне, Exxon углубила давнее партнерство с Кремлем, несмотря на объявление Вашингтоном санкций против России за аннексию Крыма и поддержку пророссийских сепаратистов на востоке Украины, говорится в статье. Минфин США заявил, что компания подписала восемь документов, касающихся нефтяных и газовых проектов в России, которые также были подписаны Игорем Сечиным, главой государственного нефтяного гиганта ПАО "Роснефть". "В четверг Минфин заявил, что эти сделки нарушали американские санкции, наложенные на Сечина, бывшего офицера российской разведки и соратника президента Владимира Путина", - говорится в статье. Представитель Exxon назвал штраф "возмутительным" и заявил, что компания будет оспаривать решения Минфина, поскольку они являются разворотом на 180 градусов по сравнению с предыдущими рекомендациями, опубликованными администрацией Обамы. Exxon не заключала никаких прямых сделок с Сечиным, но имеет деловые отношения с "Роснефтью", и Сечин подписал документы в качестве ее главного исполнительного директора, заявляет американская компания. В заявлении, поданном в суд, Exxon утверждает, что департамент по санкциям "пытается задним числом навязать новую интерпретацию указа, которая не соответствует четким и однозначным рекомендациям Белого дома и Минфина, которые были опубликованы (...) и до сих пор находятся в публичном доступе". В уведомлении Минфина о штрафе говорится, что "никакие материалы, опубликованные Белым домом или Минфином, не заявляли об исключении или выделении профессионального поведения обозначенных или подвергшихся блокировке лиц", передает издание. "Это большой удар по Тиллерсону", - сказал изданию Андерс Аслунд, эксперт по России из аналитического центра Atlantic Council в Вашингтоне. Хизер Нойерт, официальный представитель Госдепа, заявила в четверг, что Тиллерсон привержен целям санкций, объявленных из-за Украины. По ее словам, Тиллерсон "выполняет свои этические обязательства", включая самоотвод от вопросов, связанных с Exxon. "Двое из самых высокопоставленных членов кабинета министров президента Трампа в четверг оказались вовлеченными в необычную судебную тяжбу - о том, нарушила ли компания ExxonMobil, когда ею руководил нынешний госсекретарь Рекс Тиллерсон, санкции США против России", - пишет The Washington Post. Минфин оштрафовал ExxonMobil на 2 млн долларов за то, что компания подписала восемь деловых соглашений с главой "Роснефти" Игорем Сечиным в 2014 году, меньше чем через месяц после того, как США запретили компаниям вести с ним бизнес, сообщают журналисты. Exxon подала судебный иск против Минфина, назвав эти действия "незаконными" и "совершенно несправедливыми" и указав министра Стивена Мнучина главным ответчиком, говорится в статье. "Трамп пытался пополнить свой кабинет министров титанами индустрии, надеясь, что их коллективный опыт поможет решать мировые проблемы, - пишут авторы статьи. - Но это новое затруднение демонстрирует обратную сторону такого подхода: члены кабинета могут принести с собой нерешенные вопросы о корпоративных практиках, которые сейчас являются объектом пристального внимания правительства, в работе которого они участвуют". В заявлении Минфина говорится, что руководящие сотрудники Exxon продемонстрировали "опрометчивое пренебрежение" в отношении санкций против Сечина и, кроме того, "высшее руководство" компании "знало о статусе Сечина" и "нанесло значительный ущерб связанным с Украиной санкциям", вступив с ним в деловые соглашения. ExxonMobil не отрицает заключение деловых соглашений с Сечиным, но утверждает, что администрация Обамы это допускала. "Тиллерсон как один из глав ведущих компаний почти наверняка знает, что Сечин был в черном списке, - сказал глава аналитической компании Eurasia Group Клифф Купчан. - Вопрос в том, выпустило ли OFAC (Управление по контролю за иностранными активами) четкие указания относительно того, были ли сделки с "Роснефтью" запрещены". Компания ExxonMobil подала в суд на Министерство финансов США, сообщает Financial Times. "Это попытка добиться отмены штрафа, наложенного из-за обвинений в том, что компания в 2014 году, когда ее возглавлял нынешний госсекретарь США Рекс Тиллерсон, "вследствие опрометчивости" не выполняла санкции в отношении России", - поясняют журналисты. Управление по контролю зарубежных активов (OFAC) при Минфине США оштрафовало Exxon на максимальную сумму - 2 млн долларов - по делу, которое оно назвало "вопиющим". В иске Exxon просит суд признать "незаконным" заключение OFAC, аннулировать его, а также отменить штраф. С августа 2014 года Exxon убеждала OFAC, что внесение Сечина в санкционный список "воспретило американцам вступать в сделки с Сечиным как с физическим лицом, но не исключило деловых отношений с "Роснефтью" или с Сечиным в качестве представителя", пишет издание. OFAC "возразила, что "ясные формулировки" инструкции о санкциях демонстрируют, что нет никакого разграничения между личными и профессиональными интересами Сечина", говорится в статье.