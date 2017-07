21 июля 2017 г. Жорж Мальбрюно | Le Figaro Дональд Трамп прекращает программу поддержки повстанцев в Сирии Начиная с 2013 года ЦРУ оказывало помощь отдельным группам повстанцев в Сирии, поставляя им оружие. Однако это не привело к ощутимым результам на месте, пишет французский журналист, специалист по Ближнему Востоку Жорж Мальбрюно в Le Figaro. Это новый тяжелый удар по сирийским умеренным повстанцам. По приказу Дональда Трампа ЦРУ положило конец программе Train and Equip в поддержку повстанцев, борющихся против Башара Асада. Такое решение вполне удовлетворит Россию, с которой США намерены сотрудничать по поиску выхода из шестилетнего конфликта, стоившего жизни почти 400 тыс. человек, говорится в статье. Это "сигнал Владимиру Путину о том, что администрация хочет улучшить отношения с Россией", утверждает один американский ответственный сотрудник, слова которого приводит британская газета The Guardian. Москва, с которой Вашингтон недавно заключил соглашение о режиме прекращении огня на юге Сирии, уже давно требовала сворачивания Train and Equip, передает журналист. Тысячи повстанцев были обучены и вооружены ЦРУ, чаще всего через Иорданию. Однако оружие, предоставленное для различных боевых действий и предварительно тщательно контролируемое, стало систематически переходить в руки исламистов и даже джихадистов, что усилило скептицизм всех тех, кто предостерегал против подобного материально-технического обеспечения. Интерес к этой программе еще больше ослабел в прошлом году, после утраты повстанцами подконтрольных им кварталов Алеппо и перехода их в руки режима и его российского союзника, отмечает Мальбрюно. "Это победа для Асада, Путина и Ирана", - считает Джошуа Ландис, директор Центра исследований Ближнего Востока в университете Оклахомы. По другим оценкам, это решение является тяжелой ошибкой. "Мы попали в ловушку, расставленную Россией, - возмущается Чарльз Листер, старший научный сотрудник Института Ближнего Востока. - Мы делаем силы умеренного сопротивления все более уязвимыми, мы отрекаемся от них". После шести лет гражданской войны, разрушившей страну, Дональд Трамп, судя по всему, поставил крест на том, что осталось от так называемых умеренных повстанцев, отведенных на второй план "Исламским государством"* и местным ответвлением "Аль-Каиды"*. Если в первый раз в мае он приказал наносить авиаудары по Сирии после химических бомбардировок, вмененных в вину Дамаску, его последнее решение показывает, что США не желают больше участвовать в этом конфликте. Конечно, на северо-востоке страны Вашингтон поддерживает "Сирийские демократические силы" (СДС) - арабо-курдский альянс, который хочет вытеснить "Исламское государство"* из его бастиона в Ракке. Им тоже было поставлено оружие, и американские военные советники сейчас находятся в Ракке рядом с СДС и противостоят ИГИЛ*. Но и в этом случае ничто не говорит о том, что материально-техническая поддержка продолжится, после того как падет сирийская "столица" ИГИЛ*, комментирует Мальбрюно. *"Исламское государство" (ИГИЛ), "Аль-Каида" - террористические организации, запрещенные в РФ. Источник: Le Figaro