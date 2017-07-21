Порно вездесущее

Исследования, посвященные теме порно, анализируют феномен расширения доступа к порнографии: теперь это иная форма сексуальной социализации или новые нормы насилия? - пишет журналист Le Monde Фредерик Жуаньо.

В 2012 году веб-сайт YouPorn сообщал, что в день на этом ресурсе просматривается 100 млн страниц, сайт XVideos насчитывает 4,46 млрд просмотров в месяц - и это без учета посещений с мобильных телефонов. В январе в документальном фильме "Порнократия, новые многонациональные корпорации секса", французский кинорежиссер Овидия упомянула о "100 млрд страниц, просмотренных за год", говорится в статье.

Порнография, или "порнокультура", как ее называет социолог Винченцо Суска, стала вездесущей и популярной. Одним словом, неизбежной, пишет журналист.

Порнографию прошлых времен можно оценить, рассматривая настенную живопись в домах нескольких богатых греков, сегодня у нее другой статус: она колоссально "демократизировалась", продолжает журналист.

Еще больше этот процесс ускорился в 1980-е годы с появлением видеокассет и видеомагнитофонов. Вот почему порнография, как говорит Эмилия Ланде, докторант гуманитарных наук по этой теме, "постепенно стремится вырваться из когтей суждения или общественного мнения, с тем чтобы стать законным предметом изучения", передает автор.

Первые подобные исследования были проведены в Калифорнийском университете в Беркли. Они были начаты Линдой Уильямс, преподавательницей риторики и кинематографии. В 1989 году эта поклонница теорий сексуальности Мишеля Фуко публикует "Жесткое порно: власть, наслаждение и "неистовство на виду". В этой работе она анализирует кинематографические правила жанра жесткого порно, описывает его историю и показывает, как оно участвует "в современном дискурсе сексуальности", рассказывает автор статьи.

Цель ученых состоит во включении исследований на тему порно в контекст англо-саксонского представления о культурологии, разрабатывающей междисциплинарный подход к изучению культурных объектов, не признанных университетской наукой: таких как телевидение, СМИ, так называемое декоративное прикладное искусство, поп-культура, эротичность для широкой публики. При подобном подходе исследования на тему порно позиционируют себя вне того, что получило название "порновойна" (или война полов), которая вносит раскол в ряды американских феминисток, информирует Жуаньо.

С одной стороны стоят решительные противницы порнографии, требующие ее запрещения: юрист и политолог Кэтрин Маккиннон или писательница Андреа Дворкин, которые рассматривают подобное представление о сексуальности как форму "разжигания ненависти", "надругательства" над женщинами в той же степени, что и расистские оскорбления: они унизительны, представляют собой форму "акта", имеющего последствия, передает автор статьи.

Им противостоят феминистки, выступающие "за секс", иными словами, "секс-позитивные", такие как автор перформансов Энни Спринкл, философ Джудит Батлер, а также антрополог Гэйл Рубин, которые изобличают пуританство противников порнографии.

По мнению Спринкл, ответом на порно с господством мужчин должно стать "не полное отсутствие порно, а лучшее порно". Батлер считает, что нам надлежит жить в обществе "пригодном для дыхания", где секс-меньшинства должны иметь возможность для самовыражения, в том числе в области X. В свою очередь, Рубин уверена, что феминистки, выступающие против порно, умышленно путают садомазохисткие сцены с изнасилованиями, в то время как речь идет о половых актах по согласию, продолжает автор.

Порнография не ограничивается тем, что вдохновляет изобразительные искусства, такие как кинематограф, поп-арт, фотография, реклама; она также влияет на наше поведение и дает пищу нашему воображению. Речь идет об изучении с самой большой серьезностью, с междисциплинарным подходом, дабы понять на глубинном уровне воздействие порнографии на наши общества, полагает журналист.

В 2016 году исследование компании Bitdefender, занимающейся защитой от компьютерных вирусов, проведенное в США и шести европейских странах, выявило, что 22% несовершеннолетних, посещающих сайты X, не достигли и 10 лет, 36% составляют посетители в возрасте от 10 до 14 лет, 42% - от 15 до 18. Иными словами, рожденные в цифровую эпоху вскормлены порно. Многие родители, политики, ассоциации этим обеспокоены, говорится в статье.

Однако кинорежиссер Овидия в фильме-расследовании "О чем мечтают молодые девушки?" (2014 год) обнаруживает, что порнофильмы вызывают у многих девушек-подростков тревогу по поводу норм поведения, необходимости принять на себя неприятные сексуальные обязанности, а также принудительных требований к их телу (выбритые половые органы, подкорректированная женская грудь и т.д.).

Исследованиям на тему порно давно пора оказать нам помощь в размышлениях об абсолютно новом мире, который прямо-таки пропитан порнографией, подытоживает Жуаньо.