Немецкие солдаты под атакой фейк-ньюс

Усиленное "присутствие войск НАТО в странах Балтии нравится, по всей видимости, не всем, и немецкие солдаты чувствуют это на себе", пишет Рудольф Херманн в Neue Zuercher Zeitung.

Недавно прокремлевский новостной портал Sputniknews написал о немецких военных в Литве следующее: "Досадно, когда люди, известные своей дисциплиной и отвечающие за безопасность страны, будучи в подпитии, затевают конфликт и получают сдачи". Это якобы произошло с военнослужащими бундесвера во время увольнения. Польское радио сообщило об этом инциденте совершенно по-иному: на четырех солдат напали неизвестные, когда те ждали такси, которое должно было отвезти их в казарму, говорится в статье.

Какая версия является правдой, пока неизвестно - идет расследование. "Но солдаты бундесвера, дислоцированные в Литве в рамках мультинациональной миссии НАТО, становятся жертвой фейковых новостей не в первый раз", - подчеркивает журналист. Так, в феврале в президиум литовского парламента пришло анонимное письмо по электронной почте, в котором говорилось, что "в городе Ионава, расположенном ближе всех к военной базе, произошло изнасилование 15-летней девочки немецкими солдатами". Полиция не нашла каких-либо доказательств и возбудила дело в связи с ложным доносом.

Более того, упомянутое электронное письмо, как сообщил руководитель расследования, было отправлено из страны, не входящей в Евросоюз. Пресс-секретарь парламента заявила, что "власти рассматривают сообщение в качестве намеренно распространенной дезинформации", передает корреспондент.

"Конечно, пока что не доказано, что атаки посредством фейковых новостей были организованы Россией, - пишет Херманн, - но они вполне вписываются в версию, которую Москва распространяет о присутствии НАТО в странах Балтии". По данным американского аналитического центра Atlantic Council, который с февраля анализирует освещение в СМИ происходящего в этом регионе, главные тезисы Москвы можно описать следующим образом: "Прибалтийские страны являются параноидальными русофобами; присутствие враждебных войск НАТО в этих странах нежелательно; они не способны защитить Прибалтику и ведут себя агрессивно и провокационно".