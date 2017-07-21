Нападение по-русски

"Захвата было недостаточно: теперь в ходе одного из крупнейших экономических судебных процессов в российской истории госконцерн "Роснефть" требует от своего конкурента АФК "Система", у которого он при сомнительных обстоятельствах отобрал дочернюю компанию, еще и компенсацию", - пишет обозреватель немецкой газеты Sueddeutsche Zeitung Юлиан Ханс. Речь идет о 170 млрд рублей (примерно 2,5 млрд евро). Это требование "может разорить здоровую в экономическом плане корпорацию".

После конфискации имущества по решению уфимского суда "Системе" в начале этой недели пришлось объявить о "техническом дефолте", говорится в статье. Требуемая компенсация, в свою очередь, соответствует годовой прибыли "Роснефти".

Российские СМИ проводят параллели с "развалом некогда крупнейшей нефтяной компании "ЮКОС", которая после 2004 года стала банкротом в результате целого ряда судебных процессов и налоговых требований на многие миллиарды", пишет автор статьи. Тогда самые лакомые куски "ЮКОСа" достались "Роснефти". Так же, как и тогда, на этот раз в захвате замешан Игорь Сечин - приближенный президента Путина еще со времен работы в Санкт-Петербурге. С 2004 года - если не считать короткого перерыва во время президентства Дмитрия Медведева - Сечин является руководителем "Роснефти".

Между тем есть и различия, отмечает Ханс. "В отличие от главы "ЮКОСа", у главы "Системы" Владимира Евтушенкова нет политических амбиций - он никогда не лез в политику. Есть у него отличие от большей части российских миллиардеров первой волны и в том, что Евтушенков сколотил состояние не с помощью сырьевых предприятий", - говорится в статье. Стратегия корпорации вплоть до настоящего времени заключалась в том, что "она скупала проблемные компании и занималась их оздоровлением".

"Евтушенков, видимо, уже пожалел, что он проделал то же самое в 2009 году с одним нефтяным концерном и попал в поле зрения Сечина", - уверен журналист. По слухам, Сечин уже тогда проявлял интерес к "Башнефти", находящейся на 6-м месте среди российских нефтяных компаний. Но при тогдашнем президенте Медведеве "Башнефть" досталась Евтушенкову. Последний продал нерентабельные части компании, затем выкупил акции обратно и начал готовиться к их первичному размещению на бирже, но в 2014 году он был арестован и помещен под домашний арест. Власти обвинили его в отмывании денег и заявили, что неправильно была проведена приватизация, хотя она произошла задолго до покупки "Башнефти" "Системой". В отличие от Ходорковского, Евтушенков не стал бороться с государственной машиной и подчинился: "Башнефть" отошла государству, а с Евтушенкова сняли все обвинения и отменили домашний арест". А уже осенью 2016 года "Роснефти" достались доли в "Башнефти".

Однако уже в мае стало понятно: надежда Евтушенкова на то, что ему удастся поменять часть имущества на свободу, не оправдалась. "Роснефть" подала иск, аргументируя свою позицию тем, что "Башнефть" потеряла в стоимости, и потребовала компенсацию, приплюсовав еще и компенсацию потерь от изменения курса валюты, говорится в статье.

Таким образом, резюмирует Ханс, в этом деле "друг с другом столкнулись две бизнес-стратегии: с одной стороны, стратегия Евтушенкова, который покупал хиреющие компании, модернизировал и впоследствии продавал, а с другой - стратегия Сечина, который сделал "Роснефть" крупной компанией благодаря постоянному поглощению успешных конкурентов". "ЮКОС", ТНК-BP, а теперь еще и "Башнефть" - самые яркие тому примеры. Кстати, по информации агентства ТАСС, за последние 20 лет "Роснефть" в ходе 500 процессов взыскала 124 млрд рублей, но "нынешний случай может перекрыть это все одним махом", добавляет автор.