Берлин и Анкара: год обоюдных упреков и ужесточения противостояния

Принятая Бундестагом в июне 2016 года резолюция по Армении была воспринята Анкарой как провокация. С тех пор отношения покатились по наклонной, констатирует автор публикации на сайте Tagesspiegel Ханс Монат.

"В четверг глава внешнеполитического ведомства Германии Зигмар Габриэль провозгласил "новую ориентацию" в отношениях с партнером по НАТО Турцией. Большое количество спорных моментов между двумя странами не разрешено до сих пор", - продолжает журналист.

"Большим разочарованием для турецкой стороны стала реакция Германии, продемонстрированная год назад. Президент Эрдоган и его сторонники надеялись после подавления путча в июле 2016 года на эмоциональную поддержку и визит высокопоставленных представителей Берлина, а вместо этого услышали предупреждения в свой адрес соблюдать взвешенность в отношении путчистов. Эти предостережения были оправданны, поскольку Эрдоган воспользовался подавлением путчистов для устранения и других своих противников и беспощадного укрепления собственной власти, однако Берлин и сам сегодня признает, что упустил тогда шанс сблизиться с партнером в лице Анкары", - пишет Монат.

Лишь за месяц до путча Бундестаг признал убийства армян в Османской империи геноцидом, вызывав гнев Анкары, которая на некоторое время даже отозвала из Берлина своего посла. "В качестве ответного шага Турция запретила представителям Бундестага посещать военнослужащих бундесвера на базе Инджирлик. После долгих споров Берлин решил вывести свой контингент с этой базы и перебросить его в Иорданию. К дальнейшему ухудшению отношений привел и запрет Анкары на посещение другой турецкой базы НАТО, в Конье", - передает издание.

Кроме того, продолжает автор, Турция требует от Германии выдать высокопоставленных турецких военных, которых она считает причастными к подготовке путча сторонниками движения Гюлена. Правительство делать это отказывается, пишет немецкий журналист. Турецкая сторона к тому же настаивает, чтобы Берлин принимал меры против предполагаемых сторонников Гюлена на территории Германии, и предоставляет списки, в которых значатся даже крупные немецкие компании.

"Федеральное правительство критикует практику арестов и увольнений, направленных против противников Эрдогана", - говорится далее. "Президент Эрдоган обвинил Германию в склонности к "нацистским методам", после того как Берлин отказал нескольким турецким политикам в выступлениях на своей территории в преддверии референдума в Турции", - напоминает автор, указывая на то, что Германия осудила репрессивные меры, направленные против представителей оппозиции еще до того, как они коснулись гражданина ФРГ.