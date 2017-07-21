Коллекционер из Швабии не смог продать 12-метрового Ленина

Грандиозным провалом окончилась попытка продать с аукциона памятник Ленину - наследие времен ГДР оказалось никому не нужно. При этом владелец планировал выручить за него целых 150 тыс. евро, сообщает Die Welt.

"Более четверти века тому назад многие города бывшего соцлагеря стремились избавиться от памятников коммунистической эры. Коллекционер из Швабии приобрел несколько многотонных "колоссов" и теперь захотел избавиться от них. Но потерпел неудачу", - говорится в статье.

Самым сенсационным экспонатом из коллекции камнетеса из Гундельфингена стал 12-метровый Ленин, стоявший во времена ГДР на центральном вокзале Дрездена и известный в те времена как "красный начальник станции", передает корреспондент.

"Возможно, время для памятников из соцлагеря еще не пришло и они будут пользоваться спросом лет через 10-15", - сказал аукционист из Потсдама Франк Элерт.