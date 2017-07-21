Архив
Поиск
Inopressa

Иностранная пресса о России и не только
Press digest
21 июля 2017 г.
21 июля 2017 г.

Корреспондент | Die Welt

Коллекционер из Швабии не смог продать 12-метрового Ленина

Грандиозным провалом окончилась попытка продать с аукциона памятник Ленину - наследие времен ГДР оказалось никому не нужно. При этом владелец планировал выручить за него целых 150 тыс. евро, сообщает Die Welt.

"Более четверти века тому назад многие города бывшего соцлагеря стремились избавиться от памятников коммунистической эры. Коллекционер из Швабии приобрел несколько многотонных "колоссов" и теперь захотел избавиться от них. Но потерпел неудачу", - говорится в статье.

Самым сенсационным экспонатом из коллекции камнетеса из Гундельфингена стал 12-метровый Ленин, стоявший во времена ГДР на центральном вокзале Дрездена и известный в те времена как "красный начальник станции", передает корреспондент.

"Возможно, время для памятников из соцлагеря еще не пришло и они будут пользоваться спросом лет через 10-15", - сказал аукционист из Потсдама Франк Элерт.

Источник: Die Welt


facebook
Все статьи за сегодня
Статьи по разделам

В России

Спорт

История и культура

Скандалы и происшествия

В мире

Экономика

Война

Разное

Наука и жизнь

Экстремальная ситуация

Ближний Восток

Закон и преступность

Аналитика


Рейтинг@Mail.ru
Inopressa: Иностранная пресса о событиях в России и в мире
Разрешается свободное использование текстов, ссылка обязательна (в интернете - гипертекстовая).
© 1999-2017 InoPressa.ru
                                                                                                                                                                                                                                               