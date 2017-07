21 июля 2017 г. Дэмиен Палетта, Кэрол Морелло | The Washington Post Странная юридическая баталия, в которой столкнулись министр финансов и госсекретарь Трампа "Двое из самых высокопоставленных членов кабинета министров президента Трампа в четверг оказались вовлеченными в необычную судебную тяжбу - о том, нарушила ли компания ExxonMobil, когда ею руководил нынешний госсекретарь Рекс Тиллерсон, санкции США против России", - пишет The Washington Post. Чиновники министерства финансов в четверг оштрафовали ExxonMobil на 2 млн долларов за то, что компания подписала восемь деловых соглашений в 2014 году с главой "Роснефти" Игорем Сечиным. Сделки были заключены меньше чем через месяц после того, как США запретили компаниям вести с ним бизнес, сообщают журналисты Дэмиен Палетта и Кэрол Морелло. Через несколько часов после объявления о наложении штрафа Exxon подала судебный иск против Минфина, назвав эти действия "незаконными" и "совершенно несправедливыми и указав министра Стивена Мнучина главным ответчиком", говорится в статье. "Трамп пытался пополнить свой кабинет министров титанами индустрии, надеясь, что их коллективный опыт поможет решать мировые проблемы", - пишут авторы статьи. "Но это новое затруднение демонстрирует обратную сторону такого подхода: члены кабинета могут принести с собой нерешенные вопросы о корпоративных практиках, которые сейчас являются объектом пристального внимания правительства, в работе которого они участвуют. В данном случае министерство, управляемое одним из высших советников Трампа, обвиняет в нарушениях компанию, которой руководил другой", - говорится в статье. Официальный представитель министерства финансов заявил, что Тиллерсон лично не подписывал документы, подтверждающие соглашения с "Роснефтью". Но в заявлении Минфина говорится, что руководящие сотрудники Exxon продемонстрировали "опрометчивое пренебрежение" в отношении санкций против Сечина и, кроме того, "высшее руководство" компании "знало о статусе Сечина" и "нанесло значительный ущерб связанным с Украиной санкциям", вступив с ним в деловые соглашения. "Тиллерсона и Сечина связывают давние отношения, которые имели решающее значение с точки зрения возможности ExxonMobil сохранить доступ к перспективной российской нефтяной промышленности", - говорится в статье. "Санкции распространяются только на Сечина, а не на его компанию", - отмечают авторы. "ExxonMobil не отрицает заключение делового соглашения с Сечиным, но, по данным компании, руководство администрации Обамы в то время допускало такую договоренность. В компании также утверждают, что она достигла договоренностей с Сечиным в статусе главы "Роснефти", а не с ним лично", - говорится в статье. "Тиллерсон как один из глав ведущих компаний почти наверняка знает, что Сечин был в черном списке, - сказал глава аналитической компании Eurasia Group Клифф Купчан. - Вопрос в том, выпустило ли OFAC (Управление по контролю за иностранными активами) четкие указания относительно того, были ли сделки с "Роснефтью" запрещены". Источник: The Washington Post