21 июля 2017 г. Майкл Джерсон | The Washington Post Захватывающая капитуляция Трампа перед Россией "При нормальном развитии событий выявление попытки сговора с Россией с целью повлиять на исход президентских выборов могло бы заставить администрацию усердствовать в другом направлении: президент мог бы найти способы противостоять веренице российских атак, включая киберагрессию, хотя для того, чтобы избежать впечатления, что его купил и продал стратегический соперник", - пишет Майкл Джерсон, бывший спичрайтер Джорджа Буша-младшего, в колонке для The Washington Post. "Однако снова президент Трамп - после длительной личной встречи с Владимиром Путиным и полной капитуляции перед российскими интересами в Сирии - действует именно так, как будто его купил и продал стратегический соперник", - говорится в статье. По мнению автора, "подлое прекращение помощи американским посредникам означает, что "Путин победил в Сирии", как чиновник из администрации заявил The Washington Post. "Уступки без ответных действий, совершенные вопреки благоразумию советников по внешней политике, попахивают скорее откупом, чем пропагандой", - комментирует автор. Джерсон считает, что нет ничего нормального в том, чтобы американский президент подчинялся российским интересам и российскому взгляду на мир. Сложно предположить, куда приведет такой подход, помимо того, что он увеличивает российское влияние и устрашение в Восточной Европе и на Ближнем Востоке. Уже сейчас можно подсчитать некоторое убытки, говорится в статье. "Трамп заставляет республиканцев отвернуться от их собственной героической традиции внешней политики, - считает колумнист. - Ведение холодной войны было стабилизировано и остановлено Рональдом Рейганом, который контактировал с советскими лидерами, но был врагом коммунизма и недругом советской агрессии. В действительности, он успешно взаимодействовал с советскими лидерами именно потому, что был врагом коммунизма и недругом советской агрессии". Главной издержкой любви Трампа к России Джерсон считает фактическое разрешение широкомасштабного неконвенционального российского наступления, нацеленного на ликвидацию "цветных революций" и восстановление потерянной славы за счет соседей и американских интересов. Россия "пытается делегитимизировать демократические процессы, отталкиваясь от теории, что турбулентность на Западе хороша для поднимающегося Востока. Такая стратегия позволяет России наносить удар, непропорциональный ее стратегическому весу, особенно с тех пор, как Трамп решил отречься от естественной роли США как противовеса". "Теперь кажется, что русские - вмешавшись в президентские выборы и преуменьшив такую агрессию - достигли разведывательного переворота, о котором в эпоху СССР и мечтать не могли, - подытоживает автор. - Результатом стала стратегически и морально обезоруженная Америка". Источник: The Washington Post