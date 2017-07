21 июля 2017 г. Самуэль Рубенфельд, Лин Кук и Иэн Талли | The Wall Street Journal США и Exxon спорят о нарушении антироссийских санкций "Министерство финансов США наложило в четверг штраф в 2 млн долларов на Exxon Mobil Corp. за то, что оно назвало "безответственным нарушением" американских санкций против России в период, когда госсекретарь Рекс Тиллерсон был главой нефтяного гиганта. Компания Exxon немедленно заявила, что будет оспаривать это решение", - пишут Самуэль Рубенфельд, Лин Кук и Иэн Талли в The Wall Street Journal. Газета сообщает, что в начале 2014 года, при Тиллерсоне, Exxon углубила свое давнее партнерство с Кремлем, несмотря на объявление Вашингтоном санкций против России за аннексию Крыма и поддержку пророссийских сепаратистов на востоке Украины. Минфин США заявил, что компания подписала восемь документов, касающихся нефтяных и газовых проектов в России, которые также были подписаны Игорем Сечиным, главой государственного нефтяного гиганта ПАО "Роснефть", передают авторы. "В четверг Минфин заявил, что эти сделки нарушали американские санкции, наложенные на Сечина, бывшего офицера российской разведки и соратника президента Владимира Путина", - говорится в статье. Представитель Exxon назвал штраф "возмутительным" и заявил, что компания будет оспаривать решения Минфина, сказав, что они являются разворотом на 180 градусов по сравнению с предыдущими рекомендациями, опубликованными администрацией Обамы, когда были приняты санкции. "Департамент по санкциям Минфина начал расследование предполагаемого нарушения санкций несколько лет назад, - уточняют журналисты. - По заявлению Exxon, компания впервые была оповещена в 2015 году Управлением по контролю за иностранными активами о том, что она нарушила санкции посредством взаимодействий с Сечиным. В заявлении, поданном в суд Техаса в четверг, компания указала, что примерно через месяц она оспорила уведомление". Exxon не заключала никаких прямых сделок с Сечиным, но имеет деловые отношения с "Роснефтью", в которой Сечин подписал документы в качестве главного исполнительного директора, заявляет американская компания. "По ее словам, при президенте Бараке Обаме Белый дом и Минфин в 2014 году заявили, что американским компаниям позволено участвовать в деловых отношениях с Сечиным, если они профессиональные, а не личные", - поясняют авторы. "Днем в четверг компания, базирующаяся в Ирвинге (штат Техас), подала иск в окружной суд в Северном округе Техаса, добиваясь снятия штрафа, - говорится в статье. - В исковом заявлении Exxon утверждает, что департамент по санкциям "пытается задним числом навязать новую интерпретацию указа, которая не соответствует четким и однозначным рекомендациям Белого дома и Минфина, которые были опубликованы перед действиями, относящимися к делу, и до сих пор находятся в публичном доступе". В уведомлении Минфина о штрафе, обнародованном в четверг, говорится, что "никакие материалы, опубликованные Белым домом или Минфином, не заявляли об исключении или выделении профессионального поведения обозначенных или подвергшихся блокировке лиц; также никакие материалы не указывали на то, что американцы могут продолжить вести или начинать бизнес с такими лицами", передает издание. "Это большой удар по Тиллерсону", - сказал изданию Андерс Аслунд, старший сотрудник и эксперт по России из аналитического центра Atlantic Council в Вашингтоне. Хизер Нойерт, официальный представитель Госдепартамента, заявила в четверг, что Тиллерсон привержен целям санкций, связанных с Украиной. Нойер отметила, что Госдеп не был вовлечен в решение по Exxon. По ее словам, Тиллерсон "выполняет свои этические обязательства", включая самоотвод от вопросов, связанных с Exxon, передает издание. При участии Фелисии Шварц Источник: The Wall Street Journal