Трамп дает России карт-бланш в Сирии

Никакой американской помощи противникам Асада, перемирие, укрепляющее статус-кво: теперь Россия диктует свои правила игры в Сирии. И президент США не против, пишет обозреватель Die Zeit Карстен Лютер.

Стратегию американцев в Сирии, по мнению автора, "можно описать в двух словах": абсолютный приоритет - борьба с ИГИЛ*. "США хоть и не видят будущего для преступного режима президента Асада, однако понимают, что изменить что-либо не могут. Теперь они останавливают помощь умеренной оппозиции, воюющей против диктатора и его друзей. Это решение вполне объяснимо: программа помощи не принесла ожидаемых результатов, к тому же до конца так и не было понятно, кто подходит на роль получателя помощи", - говорится в статье.

"По всей видимости, Дональд Трамп верит в то, что победа над ИГИЛ* практически в кармане, - продолжает автор. - В эти дни он с удовольствием играет роль миротворца. Организованное недавно при сотрудничестве США, России и Иордании перемирие на юго-западе Сирии подается как весомый успех его встречи с президентом Путиным в ходе саммита G20". "Неужели новая дружба между российским и американским президентами привела к тому, чего не могли достичь участники многочисленных женевских и других переговоров?" - пишет Лютер.

Высказывая сомнения на этот счет, журналист ссылается на статью в The Washington Post, в которой говорится, что остановка программы поддержки повстанцев является шагом, отражающим интересы Трампа по поиску путей сотрудничества с Россией. "Это вписывается в планы Кремля: вмешательство в войну в Сирии продемонстрировало России и Ирану, что Асад может остаться у власти и продолжить жестоко истреблять своих врагов, - говорится в статье. - Параллельно с этим все дипломатические попытки добиться перемирия или политической трансформации обратились в фарс, годный лишь для того, чтобы сохранять видимость наличия у России воли к мирному разрешению сирийского вопроса, сохранить уже достигнутые результаты и поднабраться сил для достижения новых".

Самую большую опасность автор статьи видит в том, что лозунг "интересы Америки превыше всего" может трансформироваться в "интересы России превыше всего".

"Даже реакция американцев на химическую атаку в Хан-Шейхуне, - замечает журналист, - свидетельствует о том, что, несмотря на готовность провести красную черту, у Вашингтона нет долгосрочного плана по Сирии и региону в целом".

"Дело в том, что перемирие и отказ помогать повстанцам цементирует не только успехи режима и его патрона в лице России, но и способствует укреплению позиций Ирана. (...) Тегеран может воспользоваться шансом и заполнить свободное пространство, которое освободится после ИГИЛ* и поверженных повстанцев", - пишет автор.

Особую опасность это представляет с точки зрения Израиля. Нетаньяху боится, что "Иран не только заполнит вакуум, образовавшийся после изгнания ИГИЛ* и оппозиционных сил, чтобы консолидировать свое постоянное присутствие в Сирии, включая военно-морские и военно-воздушные базы, но в итоге добьется также формирования наземного коридора от его западных границ через Ирак и Сирию до территорий "Хизбаллы" в Ливии, а по этому коридору врагам Израиля удастся бесконтрольно провозить оружие и переправлять боевиков", - передает издание.

"Жесткая позиция Трампа в отношении Ирана и его поддержка Израиля ни для кого не секрет. В его интересах не допустить, чтобы израильский кошмар стал явью. Вопрос в том, сможет ли Трамп оказать какое-либо влияния в этой новой фазе войны. Россия, от решения которой зависит несравнимо больше, вполне вероятно, тоже не заинтересована в усилении позиции Ирана в Сирии. И партнерство между Тегераном и Москвой против врагов Асада является не чем иным, как союзом поневоле", - пишет в заключение автор статьи.

"Хотелось бы знать, что конкретно обсуждал Трамп с Путиным", - добавляет он.

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в РФ.