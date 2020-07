21 июля 2020 г. Макс Седдон | Financial Times Путин назначает губернатором мятежного Хабаровска "оппозиционную" фигуру "Владимир Путин выбрал политика из жестко контролируемой российской "системной оппозиции" для управления дальневосточным регионом, сотрясаемым полутора неделями протестов после ареста его популярного губернатора", - передает Financial Times. "Назначение 39-летнего парламентария от националистической Либерально-демократической партии России Михаила Дегтярева губернатором Хабаровска произошло на фоне того, как в выходные дни десятки тысяч человек вышли на улицы вторую субботу подряд. Несмотря на 30-градусную жару и предупреждение о бомбе, протестующие требовали, чтобы службы безопасности освободили Сергея Фургала, политика ЛДПР, который победил назначенного Кремлем губернатора на выборах в 2018 году. Демонстранты скандировали лозунги, призывающие к отставке Путина", - говорится в статье. "Чиновники, отразив беспокойство Кремля по поводу неожиданной волны протестов, позволили толпе мирно разойтись, но заявили, что людям заплатили за участие. Государственное телевидение предположило, что местных жителей подбивали провокаторы, работу которых оплачивало правительство США", - отмечается в статье. "Хотя Путин получил подавляющую поддержку в голосовании по конституционным поправкам в начале этого месяца, которые потенциально могут продлить его правление до 2036 года, протесты свидетельствуют, что гнев из-за падения уровня жизни и неоднозначной реакции Кремля на коронавирус привел к падению рейтингов одобрения Путина до самого низкого за все время уровня", - подчеркивает Financial Times. "Хабаровск, в обычной ситуации - сонный город с населением 600 тыс. человек на китайской границе в 8 тыс. км к востоку от Москвы, стал маловероятным центром этого гнева в этом месяце после того, как службы безопасности арестовали Фургала по обвинению в двух заказных убийствах и попытке третьего в середине 2000-х годов.(...) Но именно этот неуклюжий шаг против него спровоцировал отклик в регионе, который издавна роптал на то, что местные жители считают деспотичным микроменеджментом их делами". "Кремлевские чиновники предупреждали Фургала, что его популярность опережает путинскую. Хабаровск дал ЛДПР большинство в региональном парламенте в прошлом году и обеспечил одну из самых низких явок избирателей на голосование по путинским конституционным поправкам", - передает газета. "(...) Дегтярев, уроженец Самары в Поволжье, который баллотировался в мэры Москвы в 2013 году, ранее не был связан с Хабаровском или Дальним Востоком и наиболее известен как молодой представитель стареющего ультранационалистического лидера ЛДПР Владимира Жириновского, - сообщается в публикации. - (...) По словам политолога Екатерины Шульман, решение Путина о назначении члена ЛДПР является "компенсацией" для Жириновского, давнего представителя "системной оппозиции", которую Кремль использует в качестве канала для инакомыслия и националистических настроений. (...) Такие партии, как ЛДПР, становятся центром протестов почти против их воли", добавляет Шульман. (...)". Источник: Financial Times