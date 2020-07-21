Берлин и Москва молчат о месте пребывания Марсалека

"Ни германское, ни российское правительство не опровергают сообщение Handelsblatt о месте пребывания Марсалека. Шансы поймать бывшего члена правления Wirecard расплывчаты".

"Текущие судебные процессы не комментируются, сказала представительница федерального правительства в понедельник, отказавшись отвечать на соответствующий запрос. А пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков так прокомментировал ситуацию: "Нет, ничего неизвестно".

"Таким образом, обе стороны открыто не опровергают сообщение Handelsblatt, согласно которому скрывающийся экс-член правления Wirecard находится вблизи Москвы под защитой российской службы военной разведки ГРУ", - отмечают журналисты Рене Бендер и Матиас Брюггманн.

"После разоблачений, сделанных авторитетным порталом Bellingcat, занимающимся расследованиями, в середине июня он бежал из Австрии в столицу Белоруссии Минск через Таллин. Оттуда, по информации Handelsblatt, через неконтролируемую границу его переправили в Россию".

"Российское новостное агентство "Интерфакс" сообщило в понедельник, что российские власти не преследуют Марсалека. Это не удивительно, ведь австриец 1980 года рождения подозревается в том, что он тесно сотрудничал с ГРУ в Ливии и Сирии. Под защитой спецслужбы Марсалек сейчас, вероятно, находится в частном доме к западу от Москвы. Марсалека обвиняют в мошенничестве на миллиарды евро", - говорится в статье.

"Недовольство действиями ГРУ растет в Евросоюзе не только в связи с делом Марсалека, - отмечает издание. - По информации Handelsblatt, полученной из дипломатических кругов, несколько стран ЕС вслед за Великобританией намерены ввести санкции в отношении сотрудников московской военной спецслужбы".

"Ведь ГРУ весьма конкретно обвиняется в том, что оно стоит за повторяющимися хакерскими атаками российских киберпреступников - в последний раз на ученых Оксфордского университета, разрабатывающих вакцину от коронавируса".

"Германо-российский политический климат в любом случае уже отравлен, - указывают авторы статьи. - Федеральное правительство анонсировало введение штрафных санкций в связи с организованным Россией заказным убийством бывшего чеченского повстанца Зелимхана Хангошвили в Берлине".

Впрочем, надежных правовых средств для преследования Марсалека у немецких властей нет. "Если российские власти смогут задержать Марсалека, они должны передать австрийца Германии в соответствии с правом выдачи преступника. "Но наличие уведомления с красным углом не обязывает активно выявлять конкретное место пребывания обвиняемого или проактивно разыскивать его", - говорит адвокат из Кельна Николаос Гацеас, специализирующийся на законодательстве об экстрадиции".

"Даже при наличии конкретной информации об одном или нескольких возможных местах пребывания Марсалека в России шансы арестовать его для немецких властей расплывчаты". Европейская конвенция о выдаче представляет собой, по словам адвоката, недостаточно упорядоченную в правовом смысле "серую зону".

"Официально Россия не будет отказываться от сотрудничества с Германией, считает Гацеас. Но в "конечном итоге никто не сможет проконтролировать российские власти в том, действительно ли они проверили информацию о конкретном месте пребывания".

"А Германия на практике не будет открыто обвинять во лжи или неготовности к сотрудничеству и запрашивать, например, протоколы работы. Если российская разведка будет держать Марсалека под своим крылом, то шансы задержать его в России, по мнению Гацеаса, очень малы, даже при наличии информации о месте его пребывания", - передает Handelsblatt.