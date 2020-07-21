Белые медведи могут стать жертвами глобального потепления и исчезнуть к 2100 году

"(...) Выживание белого медведя зависит от изменения нашего образа жизни. Без существенного сокращения выбросов парниковых газов большинство субпопуляций Ursus maritimus исчезнет к 2100 году, считают исследователи из Университета Торонто (Канада), которые сопоставили прогнозы климатических условий в Арктике с устойчивостью белого медведя к длительному голоданию. Свои результаты они опубликовали в понедельник в научном журнале Nature Climate Change", - пишет Le Figaro.

"Белые медведи зависят от морского льда, чтобы охотиться с него на тюленей, составляющих основную часть их рациона", - поясняет Реми Марион, натуралист и специалист по этому виду. Однако повышение температуры ослабляет ледовый покров арктических морей. Как указано в специальном докладе МГЭИК (Межправительственная группа экспертов по изменению климата) об океанах и криосфере, опубликованном в 2019 году, его поверхность уменьшилась независимо от времени года с тех пор, когда стали проводиться первые спутниковые измерения в 1979 году", - говорится в публикации.

"Изменение климата приведет к потере среды обитания для белых медведей, - просто резюмирует Эндрю Дерочер, профессор биологических наук в Университете Альберты (Канада). - Этот вид очень хорошо приспособлен к периодам голодания. В частности, самки могут прожить без питания восемь месяцев, рожая своих детенышей и выкармливая их молоком. Но их запасы калорий имеют пределы".

"(...) Канадские ученые, с одной стороны, изучили продолжительность периода голодания, после которого выживание матерей и их детенышей оказывается под угрозой. С другой стороны, они построили модели для прогнозирования количества дней без ледового покрова арктических морей в тех районах, где обитают белые медведи. Эта беспрецедентная по масштабу работа охватывает 13 из 19 выявленных субпопуляций полярных белых медведей и показывает, что они изменение климата будет затрагивать их по-разному. Ученые также указывают, что первыми жертвами таяния морского льда станут медвежата", - передает автор публикации.

"(...) Наряду с самой пессимистичной моделью авторы рассмотрели и такой климатический сценарий, при котором выбросы углерода будут ограничены. Тогда выживет больше субпопуляций, - пишет Le Figaro. "Угрозы, влияющие на сохранение вида, уменьшатся, если нам удастся ограничить потепление, - отмечает Эндрю Дерочер, - но даже в этом случае некоторым субпопуляциям будет трудно преодолеть рубеж следующего столетия".

По мнению климатолога Валери Массон-Дельмотт, еще не поздно перейти к действиям: "Во всех сценариях, изученных МГЭИК, в ближайшие десятилетия будет продолжаться уменьшение морского льда. Но с 2050 года эту тенденцию можно замедлить. Она может стабилизироваться и сохраниться даже в конце лета, если мы будем действовать массированно, сокращая выбросы парниковых газов, чтобы ограничить потепление до уровня значительно ниже 2 C."

"(...) Помимо медведя, в опасности оказывается вся окружающая среда, - подчеркивает Реми Марион. - Весной под морским льдом образуется огромный пласт зеленых водорослей, которыми питается криль, который сам будет съеден тресковыми, а затем тюленями. Белый медведь - это лишь самая видимая часть того, что может исчезнуть".