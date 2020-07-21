Наша молодежь страдает от кризиса четверти жизни

"Все больше и больше молодых людей переживают ту фазу жизни, в которой они пребывают в тревоге и поиске смысла. Пандемия может усилить это явление", - пишет Le Figaro, ссылаясь на La Tribune de Genève.

"(...) Тут речь не идет о компульсивной покупке красного автомобиля-купе или о разводе для того, чтобы переехать к партнеру или партнерше вдвое моложе себя. В отличие от кризиса среднего возраста или кризиса середины жизни, кризис четверти жизни, иными словами, кризис 25-летних, менее радикальный и зрелищный, потому что большей частью его переносят в тишине. Тем не менее, он так же широко распространен. Согласно исследованиям психолога Оливера Робинсона, профессора Гринвичского университета, такой кризис пережили 70% британцев в возрасте от 25 до 33 лет", - говорится в статье.

"(...) Сегодня для многих людей наступает переходный период, поскольку они начинают выстраивать себя в качестве взрослых, нередко в это время у них появляется первая реальная работа, первое личное жилье вне родительского дома, - анализирует Каролина Хенчоз, которая преподает социологию в Фрибургском университете. - Порой оказывается, что с переходом к новому этапу жизни справиться довольно сложно, особенно когда при столкновении с реальностью возникает ощущение, что она не соответствует собственным ожиданиям. Чтобы найти свой путь, иногда требуется провести определенный самоанализ. В этом подобный кризис перекликается с кризисом среднего возраста, когда человек критически оценивает то, чего он достиг в прошлом, и того, что его ожидает в будущем".

"(...) Этот возраст нередко связан с потерей идентичности, частично вызванной исчезновением или, по крайней мере, сокращением толпы друзей, возникающей в конце учебы, - подчеркивает психолог и психиатр Роберт Нойбургер. - Ощущение потери принадлежности приводит в замешательство, поскольку происходит это в такой момент, когда человек уже не является членом родительского дома, но все еще слишком молод для того, чтобы вести общее хозяйство вместе с партнером и детьми. Тогда как принадлежность к группе структурирует нас. Управлять подобной ситуацией не так просто".

"(...) Сегодня период интеграции, приводящий к статусу взрослого человека, похоже, затянулся и также удлинился, - отмечает Дарио Спини, профессор социальной психологии в Лозаннском университете. - Прошло не так много времени с тех пор, как исследователи рассматривали переход от подросткового возраста к зрелости как единый жизненный этап". Тем более, что путь, ведущий к взрослой жизни, в настоящее время не является длинной спокойной рекой, добавляет психолог: "Тридцать или сорок лет назад маркеры хорошей социальной интеграции были немногочисленными и легко определимыми: найти работу, уехать из родительского гнезда, создать свою семью, соответствовать нормам. Теперь эти маркеры уже не столь очевидны. Они могут возникнуть позже или не произойти никогда, порой они заменяются другими потенциальными путями".

"(...) На самом деле, поле возможностей расширилось по сравнению с предыдущими поколениями, чей образцовый жизненный путь был четко прорисован, - утверждает Каролина Хенчоз. - Сегодня мы можем сделать гораздо больше, но оборотной стороной этой свободы является то, что нужно самому выбирать, самому все построить, что представляет собой значительное умственное и экономическое бремя. Здесь сокрыто нечто труднопереносимое. Исследования в области психологии показывают, что выбор из пятидесяти вариантов намного утомительнее, чем выбор между двумя".

"(...) Двадцатилетние уже привыкли развиваться под влиянием тревожного призрака экономического кризиса 2008 года, теперь они понимают, что в этом году им придется столкнуться с последствиями коронакризиса на рынке труда. Хотя и до вируса ситуация была не совсем радужной, - указывает издание. "Трудно проецировать свое будущее, когда вы понимаете, что оно очень расплывчато и неопределенно, - рассуждает Дарио Спини. - Люди оказались зажатыми между экономическими проблемами, которые делают профессиональный мир более враждебным, рисками климатической катастрофы в среднесрочной перспективе, отсутствием политического видения и пандемиями, они явно сталкиваются с миром, у которого дела довольно плохи и который слабо поддается их контролю. Они знают, что даже если будут стараться изо всех сил, то могут ничего не добиться, на мой взгляд, подобное чувство беспомощности в молодом поколении является чем-то новым".

"(...) Между тем, по данным опросов Оливера Робинсона, 80% людей в возрасте от 25 до 33 лет, переживших такую фазу, считают, что это был положительный опыт, позволивший им переориентироваться на глубокие ценности, идеалы и, в основном, достичь лучшей гармонии между тем, кем нам хочется стать, и тем, что ожидает от нас мир. Последний проблеск надежды? Кризис двадцатилетних, судя по всему, дает определенный иммунитет... против кризиса среднего возраста. Люди, которые нашли себя в 30 лет, вероятно, избегнут риска потратить все свое небольшое состояние ради того, чтобы приобрести 300-сильную машину на рубеже своего сорокалетия", - резюмирует издание.