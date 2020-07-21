Маски снижают физическую работоспособность здоровых людей

"Ношение маски в течение всего рабочего дня нервирует. И, как показало исследование, снижает физическую работоспособность. Тем не менее, мы должны их носить", - пишет немецкий журналDer Spiegel.

Для своего исследования эксперты Университетской клиники Лейпцига использовали два вида масок - хирургические маски, а также маски класса FFP2, в основном используемые медицинским персоналом. "Измерения осуществлялись с помощью так называемой спироэргометрии, во время которой пациенты или в данном случае испытуемые получали физическую нагрузку во время езды на велоэрогометре, стационарном велосипеде, или бега на беговой дорожке".

"12 мужчин проходили исследование без масок, с хирургическими масками и с масками класса FFP2. Маски оказывали отрицательное влияние на дыхание, прежде всего на объем дыхания и максимальную скорость воздуха при выдохе. Максимально возможная сила на эргометре значительно снижалась", - говорится в статье.

"В обмене веществ было зафиксировано ускоренное повышение кислотности крови. С помощью анкет участники также оценили свое субъективное самочувствие, что также показало значительное отрицательное влияние масок".

"Результаты нашего исследования подтверждают субъективные ощущения многих людей, - говорит директор клиники, кардиолог Ульрих Лауфс, - исследование дало научную оценку ограничению работоспособности при ношении масок". По его мнению, результаты исследования могут быть интересны для многих сфер жизни: "В отношении трудовой деятельности возникает вопрос, не стоит ли людям, занимающимся тяжелым физическим трудом в маске, чаще делать перерывы".

Медики подчеркивают, что исследование вовсе не критикует обязательное ношение масок. Они играют важную роль для предотвращения и замедления распространения коронавируса. "Однако научно доказанные ограничения физической работоспособности здоровых людей, вызываемые ношением масок, должны учитываться в мерах, принимаемых в связи с пандемией", - передает Der Spiegel.