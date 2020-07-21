У него было несколько паспортов - "как у любого хорошего шпиона"

"Ян Марсалек, вероятно, находится в России. По всей видимости, он сотрудничает с российской разведкой. Вся история достойна экранизации", - пишет немецкое издание Der Tagesspiegel.

Когда 18 июня глава Wirecard Маркус Браун сообщил, что 1,9 млрд евро, якобы имевшихся на балансе компании, не существует, операционный директор Ян Марсалек скрылся и с тех пор находится в бегах, напоминает издание.

"18 июня 2020 года Ян Марсалек был уволен из Wirecard. Спустя несколько часов он исчез, его коллеги видели его в этот день в последний раз. Он сказал им, что поедет на Филиппины, чтобы начать поиски недостающих 1,9 млрд евро и доказать свою невиновность. Информация о бронировании билетов, а также данные филиппинской миграционной службы действительно доказывают, что Марсалек прилетал на Филиппины. Согласно им, 23 июня он прибыл в Манилу, а 24 июня отправился дальше в Китай".

"Однако здесь обнаруживаются несостыковки: Марсалек отсутствует на записи камер видеонаблюдения, а авиакомпании не внесли его имя в списки пассажиров. 4 июля министр юстиции Филиппин Менардо Геварра заявил, что сотрудники филиппинской миграционной службы фальсифицировали данные, которые должны были подтвердить въезд Марсалека в страну. Сотрудников освободили от их обязанностей, и сейчас в отношении них ведется расследование", - говорится в статье.

"Согласно расследованию изданий Der Spiegel и Bellingcat, Марсалек сотрудничал с правопопулистской "Австрийской партией свободы" (FPÖ). Через "Австрийско-Российское Общество дружбы" он снабжал функционеров партии конфиденциальными документами, которые Марсалек, очевидно, получал от австрийского министерства внутренних дел и службы внутренней разведки BVT. А именно информация поступала Йоханну Гуденусу, руководившему с 217 года фракцией FPÖ в Национальном совете. В мае 2019 года Гуденус ушел в отставку в связи со скандалом "Ибица-гейт" и покинул партию".

"С 2015 года Марсалек инвестировал деньги в проекты в Ливии. Среди прочего он якобы вкладывал деньги в три цементных завода на востоке страны. По его словам, он хотел помочь в восстановлении страны после гражданской войны. На самом деле он, вероятно, имел совсем другие планы: Марсалек хотел инициировать программу военной реорганизации, в рамках которой от 15 до 20 тыс. ливийских боевиков должны были обучиться на пограничников, которые затем должны были контролировать миграционные потоки на южной границе страны".

"Предварительно Марсалек консультировался и получал дополнительную информацию о Ливии у Андрея Чупрыгина, арабиста и преподавателя московской Высшей школы экономики. Проблема в том, что западные спецслужбы предполагают, что Чупрыгин - бывший высокопоставленный офицер российской военной разведки ГРУ и по-прежнему поддерживает тесную связь с ведомством. Сам он опроверг это в разговоре с Der Spiegel, но подтвердил, что контактировал с Марсалеком. Он также заявил, что точно не знает, какие планы были у Марсалека в Ливии".

"В 2017 году во время одной из личных встреч Марсалек якобы хвастался тем, что с помощью российских военных ездил в Пальмиру в Сирии - после того, как город был взят так называемым "Исламским государством"*

"В 2018 году он якобы представил деловым партнерам в Лондоне четыре совершенно секретных документа ОЗХО, в которых содержалась полная формула яда нервно-паралитического действия "Новичок", которым в марте 2018 года были отравлены бывший российский шпион и диссидент Сергей Скрипаль и его дочь, пишет издание.

"Весной 2018 года Марсалек вложил 7 млн долларов в новую будущую криптовалюту российского мессенджера Telegram".

"Новые расследования Bellingcat и Der Spiegel свидетельствуют также о том, что российская служба внутренней разведки ФСБ наблюдала за бывшим менеджером Wirecard с 2015 года и сохраняла данные о его поездках и бронировании билетов. Впрочем, в собранных данных есть пробелы - не все поездки полностью задокументированы. В том числе и поездки в Россию".

"После 2016 года ФСБ больше не фиксировала въезды Марсалека в Россию, хотя это, по данным Der Spiegel, не соответствовало действительности. Журнал представляет несколько тезисов относительно того, почему Марсалек мог представлять интерес для ФСБ: "Либо ФСБ просто увидела в нем интересный объект для наблюдения, либо спецслужба хотела держать в поле зрения один из своих источников, особенно с учетом того, что Марсалек, предположительно, был связан с с конкурирующей с ФСБ военной спецслужбой ГРУ".

"Согласно расследованию Bellingcat, за последние десять лет Марсалек более 60 раз ездил в Россию, первая поездка состоялась в 2004 году. С 2014 года он стал чаще посещать Москву, при этом чаще всего он оставался там не дольше одного дня. С 2016 года он ездил и в другие российские города, например, в Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Казань в республике Татарстан".

"Марсалек приезжал в Россию по шести разным австрийским паспортам, сообщает Bellingcat. Австрия действительно разрешает своим гражданам иметь несколько австрийских паспортов. Но для въезда в Россию он использовал и другие паспорта: по данным издания, в его распоряжении было еще три паспорта на его имя, но без указания гражданства".

"В том числе и дипломатический паспорт, выданный "негражданину". Такие паспорта оформляются лишь в некоторых странах мира и выдаются почетным консулам - либо продаются нелегально. В одном из чатов, имеющемся в распоряжении Handelsblatt, Марсалек даже хвастался своими паспортами: по его словам, у него есть "несколько паспортов, как у любого хорошего шпиона", но он "не имеет понятия, является ли кто-то из них почетным консулом". "Я ретуширую для этого свою фотографию", - написал он".

По информации Der Spiegel, Bellingcat, The Insider и McClatchy, в ночь на 19 июня Марсалек прибыл в Минск, что подтверждается данными российской миграционной службы, включающей информацию и о Белоруссии. Выезд из страны не зафиксирован, что свидетельствует о том, что Марсалек все еще находится в Белоруссии или России.

"В переписке с одним из знакомых на вопрос о месте своего пребывания Марсалек ответил, что при необходимости он "уедет так же, как и приехал". И уточнил: на "бизнес-джете". На вопрос о стабильности политической ситуации в той стране, где он сейчас находится, Марсалек ответил: "Да, здесь у власти все те же люди, что и 25 лет назад". Это подходит к белорусскому президенту Александру Лукашенко", - отмечает издание.

Впрочем, на следующий день после публикации расследования Der Spiegel, издание Handelsblatt сообщило, что Марсалек, вероятно, находится в России, "в частном доме к западу от Москвы под присмотром российской службы военной разведки ГРУ".

"Кремль тем временем утверждает, что ему об этом ничего неизвестно", - передает Der Tagesspiegel.

*Террористическая организация, запрещенная в РФ