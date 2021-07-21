Простой вопрос, сложный ответ: где происходят заражения?

"В каких местах риск заражения наиболее велик? Французские ученые представили новое исследование, которое подтверждает многие предположения. Но неопределенность остается", - пишет немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Удручающей особенностью научных исследований является то, что из простоты вопроса необязательно следует вывод о простоте ответа на него - что нам пришлось усвоить в ходе этой пандемии. Ярким примером тому послужил в прошлом году, казалось бы, невинный вопрос о том, где на самом деле происходят заражения вирусом. Немецкие органы здравоохранения пытались изучить этот вопрос. Однако доля зараженных людей, которые смогли по памяти предоставить информацию о месте своего заражения, была настолько мала, что практическая польза этих данных оказалась очень ограниченной", - пишет издание.

Очевидно, что воспоминания пациентов помогают мало. Ввиду защиты данных ограничено и отслеживание с помощью анонимизированных данных мобильного телефона. "Третий метод исследования теперь представили французские ученые в журнале The Lancet Regional Health - Europe. Осенью прошлого года они изучили вопрос заражений с помощью метода "случай-контроль": группа из 41 871 человека с диагнозом Covid-19 была сопоставлена со статистически соответствующей контрольной группой. Всем участникам было предложено заполнить анкету, в которой содержалась информация о возможных местах заражения: место работы, используемые средства передвижения, посещаемые места, досуг и занятия спортом. Статистическое сравнение обеих групп подтвердило многие предположения: чем больше домохозяйство, тем выше риск заразиться. Дети, посещающие очные занятия, участие в больших собраниях, посещение баров и ресторанов, а также занятия спортом в закрытых помещениях, были связаны с более высокой вероятностью заражения. Работа из дома обеспечивала защиту. Магазины, культурные мероприятия или религиозные собрания, а также транспорт также оказались безопасными - за исключением случаев, когда люди объединялись для совместной езды на работу".

"Впрочем, слепо доверять этим результатам тоже не стоит. Исследователи предупреждают, что столь привлекательный с точки зрения статистики формат исследования мог пострадать из-за того, что процент ответов на анкеты оставлял желать лучшего. Единственное, что можно сказать наверняка, - это то, что опасно там, где в помещении невозможно обеспечить соблюдение дистанции, использование масок и достаточную вентиляцию. А это было подтверждено и уже на основе скудных данных в Германии", - пишет FAZ.