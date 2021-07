21 июля 2021 г. Маайан Хоффман | The Jerusalem Post Некоторые существующие лекарства могут останавливать Covid почти на 100%, утверждает израильская лаборатория "Ученые из Еврейского университета в Иерусалиме утверждают, что они выявили несколько лекарств, которые потенциально могут оказать содействие в лечении, если не полностью "вылечить" людей, у которых развивается Covid-19", - передает The Jerusalem Post. "Профессор Шай Аркин, биохимик из Института наук о жизни Александра Зильбермана, сообщил The Jerusalem Post, что в лабораторных тестах, в ходе которых клетки, инфицированные SARS-CoV-2, на два дня помещались вместе с лекарствами, "выжили почти 100% клеток, несмотря на то, что были инфицированы вирусом". Без лекарственных соединений, в отличие от этого, после контакта с вирусом погибало около 50% клеток", - говорится в статье. "Аркин и его команда просмотрели библиотеку из более чем 2800 разрешенных к применению соединений, определив 18 препаратов, которые, по их мнению, могли быть эффективными. В неопубликованной работе исследователи смогли показать, что некоторые из этих соединений "продемонстрировали примечательную эффективность против целого вируса в экспериментах in vitro", - пишет издание, добавляя, что один из препаратов используется для лечения атеросклероза, а другой - для лечения некоторых видов рака крови. "По словам Аркина, он не спешит давать названия каких-либо лекарств, добавив, что не может рекомендовать их, пока они не пройдут надлежащие клинические испытания", - сообщается в публикации. "Команда сосредоточилась на перепрофилировании лекарств, чтобы потенциально ускорить любые будущие меры регулирования. Поскольку эти препараты уже используются по другим показаниям, их токсичность и побочные эффекты, например, известны и одобрены", - поясняет газета. "Лекарства действуют путем ингибирования двух мишеней вируса: белка E (оболочки) и белка 3a. Белок Е является наиболее частым из всех вирусных белков. Например, в то время, как спайк-белки SARS-CoV-2 и SARS-CoV-1 (вирус 2003 года) идентичны только примерно на 75%, их белки E примерно идентичны на 95%. Это означает, что лекарства, вероятно, будут эффективными даже при мутации вируса, заявил Аркин The Jerusalem Post. Вакцины Pfizer и Moderna нацелены на спайковый белок", - отмечается в публикации. (...) Источник: The Jerusalem Post