Дипломатическая напряженность из-за шпионской программы Pegasus

(...) "Израильская компания NSO и ее программное обеспечение Pegasus хорошо известны. Однако недавно, благодаря крупному расследованию, проведенному международным консорциумом журналистов Forbidden Stories, удалось раскрыть масштабы совершенного ею шпионажа и злоупотреблений, в том числе во Франции. Будучи лидером в своей области, израильская компания разработала беспрецедентные возможности для шпионажа: когда телефон заражен, можно перехватывать все данные, которые там есть, и прослушивать все разговоры, даже те, которые используют зашифрованные сообщения. Сообщения принимаются по мере их чтения пользователем. Несколько государств использовали эту технологию против своих оппозиционеров и против прессы", - пишет журналист Le Figaro Николя Барот.

"Forbidden Stories получил доступ к списку из 50 тыс. телефонных номеров, которые с 2016 года являлись мишенями израильской компании. Предполагалось, что программное обеспечение использовалось государствами для борьбы с международным терроризмом, однако Forbidden Stories и 17 СМИ, которых собрал консорцицм, насчитали в этом списке не менее 180 журналистов, 600 политиков, 85 правозащитников и 65 руководителей предприятия. В списке также фигурировали один глава государства и два главы правительства", - говорится в статье.

"Здесь речь идет не только о нескольких государствах-изгоях, но и о массовом использовании шпионской программы, по крайней мере, в 20 странах", - сказала генеральный секретарь правозащитной организации Amnesty International Аньес Калламар.

"Это чрезвычайно шокирующие факты, и если они будут доказаны, то будут сочтены крайне серьезными", - заявил в понедельник официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь. "Мы очень привержены свободе прессы", - настаивал он. Если обвинения в адрес NSO верны, то "это абсолютно недопустимо", - заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Это не первый случай, когда на компанию NSO указывают пальцем. В частности, в 2018 году Саудовская Аравия взломала телефон главы Amazon Джеффа Безоса", - указывает автор статьи.

(...) "Расследование также показало, что с помощью программного обеспечения NSO находились под наблюдением близкие люди саудовского журналиста Джамаля Хашогги, зверски убитого саудовскими службами. 300 целей выявлено в Венгрии. Но министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что спецслужбы не использовали продукты NSO", - пишет Le Figaro.

"Во Франции насчитали тысячу целей. В этом списке фигурируют журналисты из Le Monde, Mediapart, Canard enchaîné, AFP, France Televisions и Figaro, такие как Эрик Земмур", - указывает автор публикации.

(...) "Как только расследование было опубликовано, NSO выразила протест. Основанная в 2009-2010 годах компания вызвала смущенные комментарии в Израиле. "Здесь о тех, кто работает в NSO, говорят, что что они продают свою душу", - поясняет Гийом-Давид Дениэль, бывший сотрудник Kaymera, одной из дочерних компаний NSO. Kaymera разрабатывает средства киберзащиты. "Их технологии не имеют себе равных, но многие представители сферы кибербезопасности больше не хотят с ними ассоциироваться, - комментирует Лиор Табанский, исследователь из Междисциплинарного центра киберисследований имени Блаватника в Тель-Авиве. - Но этот рынок приносит большую прибыль", - добавляет он.

"В последнее время, после обилия скандалов, компания захотела отполировать свой запятнанный имидж. В прошлом году она наняла бывшего израильского военного деятеля Ариэллу Бен Абрахам. "Все говорят о скандалах, но никто не говорит о тех расследованиях, которые позволяет раскрыть NSO ", - считает Лиор Табанский, который сомневается в широкомасштабной слежке благодаря шпионской программе компании. "Это очень дорого даже для весьма богатой петромонархии", - говорит он.

"Продажи продуктов кибернаблюдения компании NSO контролируются правительством Израиля, которое выдает разрешения. Но на самом деле, у NSO немного ограничений. Единственное предписание - не предлагать свои "решения" врагам Израиля. Внутри компании также предполагается наличие системы внутреннего аудита для своих клиентов. В июне NSO представила свой первый годовой отчет о прозрачности и ответственности. Компания утверждает, что "отключила" 5 своих клиентов из-за злоупотреблений и прервала сотрудничество с 5 другими из-за вопросов о соблюдении прав человека. А главное, как бы предвосхищая скандал, компания NSO заверяет, что не несет ответственности за использование своей технологии", - резюмирует Николя Барот.