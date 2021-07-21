"Проект Pegasus": мобильный телефон Эммануэля Макрона под прицелом Марокко

"В 2019 году шпионская программа для слежки остановила свой выбор на главе Франции, его премьер-министре и 14 тогда еще действующих министрах. В разговоре с Le Monde представители Елисейского дворца заявили: "Если факты подтвердятся, то они безусловно очень серьезные. Необходимо будет внести полную ясность в эти разоблачения".

"Эммануэль Макрон любит свои мобильные телефоны. Для президента Франции они являются рабочим инструментом, средством управления и даже символом его современности. (...) Но использование этих устройств могло обернуться против него. Один из номеров президента республики, которым он пользуется, по нашей информации, регулярно с 2017 года и до последних дней, фигурирует в списке номеров, намеченных для возможного взлома службой безопасности марокканского государства, которая является пользователем шпионской программы Pegasus. Телефонные номера, принадлежащие Эдуару Филиппу, тогдашнему премьер-министру, а также 14 другим членам правительства также подверглись нападению", - пишут авторы статьи Дамьен Лелу и Мартин Унтерзингер.

"Эти номера телефонов являются частью списка из более чем 50 тыс. человек, который изучили организации Forbidden Stories и Amnesty International, прежде чем он передать его 16 СМИ, в том числе Le Monde, объединившимся в рамках расследования "Проект Pegasus", - говорится в статье.

(...) "Не имея возможности исследовать телефон президента республики, невозможно сказать, был ли он заражен этой шпионской программой, одной из самых продвинутых на планете. Программа Pegasus настолько же невидима, насколько навязчива; только точный протокол технического анализа, составленный горсткой экспертов, может обнаружить ее следы апостериори. В заявлении, отправленном 20 июля "Проекту Pegasus", создавшая его израильская компания NSO Group утверждает, что Эммануэль Макрон "не является и никогда не был целью и никогда не был выбран в качестве цели клиентами NSO". Израильская компания не указывает, на чем основываются ее утверждения, но указывает, что у нее нет "доступа к данным своих клиентов, которые, тем не менее, должны предоставить [ей] такую информацию" при расследовании дела", - отмечают журналисты.

"В разговоре с Le Monde представители Елисейского дворца заявили: "Если факты подтвердятся, то они безусловно очень серьезные. Необходимо будет внести полную ясность в эти разоблачения прессы. Некоторые французские жертвы уже заявили, что подадут жалобу, в связи с чем начнется судебное расследование".

"Елисейский дворец добавил, что "в этом отношении французские спецслужбы с 2015 года действуют в рамках, строго определенных законом, и что каждый метод разведки должен быть разрешен после консультации с Национальной комиссией по контролю за методами разведки. Эти методыдолжны отвечать императивам защиты наших основных интересов (борьба с терроризмом, противодействие вмешательству, экономическая защита и т. д.) И ни при каких обстоятельствах не могут касаться слежки политического характера, в то же время некоторые профессии, включая журналистов и юристов. подлежат особой охране".

(...) "Анализ имеющихся у нас данных показывает, что телефонный номер Эммануэля Макрона был взят под наблюдение в марте 2019 года оператором марокканских служб безопасности. (...) По данным Le Monde, Марокко нацелилось на более 10 тыс. номеров, из которых около 10% приходится на Францию. Технический анализ телефона, номер которого указан рядом с номером Эммануэля Макрона, обнаружил следы, идентичные тем, которые были обнаружены в мобильных телефонах нескольких диссидентов или марокканских журналистов", - говорится в статье.

"Привлеченная в рамках расследования "Проект Pegasus" группа экспертов высокого уровня из Университета Торонто Citizen Lab, которая отслеживала деятельность Pegasus в течение нескольких лет, подтверждает, что в период с 2018 года по 2021 годы во Франции были обнаружены факты слежки и заражения телефонов, и что программное обеспечение управлялось клиентом NSO из марокканской службы безопасности", - пишет Le Monde.

(...) "Независимо от того, произошло ли заражение, наличие этого номера в списке представляет собой враждебный акт Марокко по отношению к главе дружественного и союзнического государства, чьи соответствующие разведывательные службы тесно сотрудничают, особенно в борьбе с терроризмом. Это также подчеркивает уязвимость высших государственных органов перед сверхсложными атаками такого типа, которые не в состоянии предотвратить даже Apple Технический анализ, проведенный лабораторией безопасности Amnesty International, показывает, что ПО Pegasus способно заразить любой iPhone, даже если на устройствах установлены последние обновления безопасности. NSO заявляет о наличии около сорока клиентов по всему миру", - комментируют журналисты.

"Опасность Pegasus заключается в том, что программное обеспечение еще более навязчиво, чем прослушивание телефонных разговоров. Эта вредоносная программа способна полностью контролировать мобильный телефон и извлекать любые данные: электронную почту, каталог, местоположение, документы, фотографии и т. д.", - говорится в статье.

(...) "Президент Республики - далеко не единственное выборное должностное лицо во Франции, заинтересовавшее спецслужбы Марокко. Анализ подтвердил, что марокканский клиент NSO выбрал по крайней мере 15 французских министров, действовавших на тот момент, в том числе премьер-министра Эдуара Филиппа. (...) Также преследовались две ключевые фигуры в окружении Эммануэля Макрона: Франк Пари, советник президента республики по африканским вопросам, и Александр Беналла, в ту пору, когда последний занимал должность, связанную с безопасностью Эммануэля Макрона", - указывает издание.

"Нацеливание на Эммануэля Макрона, безусловно, объясняется ненасытным любопытством Марокко к своему давнему соседу и сопернику Алжиру. (...) Согласно данным, которые мы смогли изучить, марокканские спецслужбы также очень интересуются ситуацией в Алжире, и телефон президента Франции выбран в качестве потенциальной цели одновременно с телефоном ведущего алжирского дипломата Лахдара Брахими, уважаемого деятеля международной дипломатии", - говорится далее.

(...) "Эммануэль Макрон также мог стать мишенью из-за проведения в последующие месяцы двух важнейших саммитов для марокканской дипломатии: встречи G5 Sahel, членом которой королевство не является, но куда он должно было быть приглашено, и саммита Африканского союза", - напоминают журналисты.

(...) "На бумаге цифровую защиту главы государства обеспечивают две структуры. Прежде всего, администрация президента, которая работает под контролем Национального агентства по безопасности информационных систем (ANSSI), отвечающего за кибербезопасность государства. И затем Главное управление внутренней безопасности (DGSI) в рамках своих контрразведывательных миссий, в частности, в киберпространстве", - пишет Le Monde.

(...) "В компетенцию ANSSI и DGSI входит проверка и анализ телефонов главы государства. По данным нескольких источников, ANSSI уже проверял телефон президента республики, особенно после возвращения из заграничных поездок, не обнаружив ничего ненормального", - отмечается далее.

"Однако такая аналитическая работа бесконечно сложна: Pegasus по своей природе является чрезвычайно скрытным программным обеспечением, наделенным его разработчиками мощными средствами маскировки. Более того, сложность и очень закрытый характер операционной системы Apple крайне затрудняют анализ того, что там происходит. Способность лаборатории безопасности Amnesty International обнаружить его является результатом многолетней работы, посвященной изучению поведения шпионского ПО", - комментируют авторы статьи.

"Какие уроки извлечет Франция из нацеливания на своего президента? ANSSI отказался отвечать на наши вопросы. Власти смогут использовать методологию и технические показатели, опубликованные в воскресенье, 18 июля, Amnesty International, чтобы попытаться обнаружить возможные следы заражения на президентском телефоне", - пишет Le Monde.

"Кроме того, до тех пор, пока вы полностью не перестанете пользоваться современными смартфонами, сложно будет защитить себя от вторжений такого рода. Например, невозможно изменить программное обеспечение, на котором работают телефоны Apple, для того, чтобы добавить функции безопасности, разработанные французским государством. А программное обеспечение NSO всегда оказывается на шаг впереди защиты Apple", - резюмируют Дамьен Лелу и Мартин Унтерзингер.