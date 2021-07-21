Наводнение в Германии: жестокость зевак

"В Германии разрушения после наводнений привлекают любителей "черного туризма". Не успела утихнуть непогода, лишившая многих людей на западе страны всего, что у них было, как появились любопытные зеваки - верные зрители при любой катастрофе, будь то столкновение автомобилей на трассе, крупный пожар в деревне или авиакатастрофа. Что заставляет этих людей думать, что они должны быть свидетелями чужой беды в реальном времени?", - задается вопросом швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

"У каждого человека есть вуайеристские черты: наблюдение за тем, что происходит, можно понимать как эволюционную задачу. Если человеку угрожает опасность, он может обратиться в бегство. Не все поддаются желанию быть свидетелем катастрофы. Но все его чувствуют. Проезжая мимо разбитых в ДТП машин приходится заставлять себя смотреть прямо", - пишет журналистка Биргит Шмид.

"Люди радуются, что беда обошла их стороной. Это чувство отчасти компенсирует ужас, который охватывает нас, когда мы наблюдаем бушующие потоки воды, уносящие дома и машины. Если воспользоваться термином Зигмунда Фрейда, то речь идет о жажде страха, которая может возникнуть, например, уже при просмотре новостей и которая также способствует развитию индустрии фильмов ужасов. Люди представляют, как плохо приходится пострадавшим. "Они страдают вместо меня, а я в безопасности", - приятное чувство".

"Именно так в Средние века действовали казни; они проводились максимально жестоко с целью запугать остальных. (...) Здесь у зрителей также происходило своего рода самоутверждение".

"А где подобное можно ощутить сильнее, чем на месте? В отличие от художественного фильма о землетрясениях или ураганах, здесь трагедию можно пережить по-настоящему. (...) При этом наводнения разыгрываются как настоящее событие, которое может длиться долгое время. Подъем воды, затопление, последующий ущерб. Что можно будет увидеть из-под грязи и обломков? Безделушки, которые раньше стояли на книжной полке, кастрюли и тарелки, из которых люди только что ели, фотоальбомы, кровати и детские коляски, погибшие домашние животные. Или даже тела пропавших людей? Разрушения, запечатленные в повседневных вещах, усиливают ощущение ужаса. В результате катастрофа становится собственным фильмом", - говорится в статье.

"Цифровизация еще больше подстегивает желание поглазеть. Зеваки, представляющие себя очевидцами и покидающие ради реальных ощущений свои дома, уже не обходятся без своих смартфонов. (...) Ведь так катастрофу можно запечатлеть один в один. Люди делятся видео и фотографиями в соцсетях и, если повезет, получают новых подписчиков. Я был там, разве не круто? Собственный нарциссизм удовлетворен".

"При этом зеваки совершают преступление. Они мешают спасателям и нарушают личные права жертв. Они во второй раз выставляют их беззащитными. Тот факт, что мало кто удерживается от того, чтобы стать свидетелем несчастья других людей и снять его на видео, также связан с человеческой жестокостью. Наблюдение - это пробное действие", - пишет NZZ.