Австрийская полиция предотвратила в Брегенце покушение на чеченца, автомобиль которого планировали взорвать

"Проживающего в Брегенце диссидента планировали взорвать. Прокуратура и полиция подтвердили, что ведется расследование", - сообщает австрийское издание Der Standard.

"В конце июня 2021 года чеченского беженца Саида-Хусейна Магомадова посетили необычные гости. Два полицейских приехали к нему в Брегенц из Вены, чтобы сообщить впечатляющую новость: за две недели до этого они арестовали в венском районе Зиммеринг другого чеченца, который хотел убить Магомадова. "Они сказали мне, что следили за этим человеком в течение нескольких месяцев и подслушивали каждое его слово. Они выяснили, что он планировал установить бомбу под моей машиной, чтобы убить меня", - рассказал Магомадов в интервью Der Standard".

"Прокуратура Вены подтвердила по запросу, что в этой связи "ведется расследование", - отмечает издание.

"Кем является подозреваемый в покушении и почему он выбрал Магомадова? След ведет к прошлому покушению на критика чеченского диктатора Рамзана Кадырова. 4 июля 2020 года в Герасдорфе под Веной был застрелен диссидент Анзор Умаров. Несколько недель спустя проживающий в Форарльберге Магомадов опубликовал на Youtube видео, в котором он назвал имена трех человек, якобы причастных к убийству в Герасдорфе", - говорится в статье.

"Это были три чеченца, приехавшие в Австрию в качестве беженцев и получившие в общине сомнительную репутацию торговцев оружием и союзников режима Кадырова. Вскоре после публикации видео родственникам Магомадова в Чечне якобы стали поступать угрозы. "Они угрожали перерезать горло моей четырехлетней племяннице, если я не опубликую извинения", - говорит Магомадов".

"Он согласился, но потом передумал: "Я записал другое видео, в котором оскорбил Кадырова". В ответ его брата и дядю в Чечне насильно отвезли в подвал для пыток. Там их заставили записать видеообращение к Магомадову с отречением от него и извинениями перед Кадыровым. "Потом их отпустили", - говорит Магомадов".

"Организатором покушением на него, вероятно, является М.К. - один из трех мужчин, которых Магомадов назвал в своем видео. По словам Магомадова, новость об аресте К. быстро распространилась в общине. (...) О связях между режимом Кадырова и К. было хорошо известно в диаспоре", - пишет Der Standard.

"Говорят, что К. тесно общался с Шаа Турлаевым. В одном из видео на Youtube Турлаев называет арестованного К. "другом и братом". Он считается правой рукой Кадырова и, как говорят, отвечает за планирование покушений в Европе. Австрийская полиция уже называла его в качестве подозреваемого в расследовании убийства бывшего телохранителя Кадырова Умара Исраилова. (...) Турлаев, вероятно, также играл роль в вышеупомянутом покушении на Анзора Умарова; в видео он требовал, чтобы критика режима "заставили замолчать", - передает издание.

"Магомадов благодарен за то, что остался жив. "Кадыров получил от России зеленый свет на то, чтобы делать с чеченцами в Европе все, что захочет", - говорит он. Австрийская полиция сделала очень хорошую работу, говорит Магомадов: "Если бы они этого не делали, здесь было бы гораздо больше убитых чеченцев", - пишет Der Standard.