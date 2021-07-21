Медики из Ульма изучают поздние последствия коронавируса - у каждого пятого наблюдаются поражения органов

"Многих людей, перенесших Covid-19, вовсе нельзя назвать здоровыми. Чем дольше длится пандемия, тем больше на передний план выступают поздние последствия заболевания. Уже с начала года исследовательский проект в Университетской клинике Ульма изучает долгосрочные последствия Covid-19 и их влияние на сердце и легкие", - пишет Die Welt.

"В феврале специалисты Ульма по терапевтической медицине организовали прием пациентов, страдающих от последствий заражения коронавирусом. Предложение встретило "гигантский отклик", говорит главный врач Доминик Букерт из специализированного отделения по лечению поздних последствий Covid-19, влияющих на легкие, сердце и сосуды. Вначале поступало более 1000 обращений в неделю", - отмечает издание.

"На настоящий момент уже можно сделать первые промежуточные выводы. У 20% пациентов наблюдаются поражения органов. Большинство остальных пациентов чувствуют себя хуже, чем до болезни, но у них нет повреждений органов, говорит Букерт. По его словам, чаще всего за консультацией обращаются люди в возрасте от 40 до 50 лет. "Причем они относительно здоровы, то есть не имеют хронических заболеваний", - говорит главврач. Самым молодым пациентам, среди которых несколько больше мужчин, около 20 лет", - говорится в публикации.

"Кроме того, среди тех, кто обращается за помощью, довольно много спортсменов. Спортсмены совсем иначе чувствуют свое тело, поэтому они сильнее ощущают изменения в худшую сторону, поясняет Букерт".

"Он условно делит пациентов на три группы. Одна группа в основном обеспокоена и боится возможных последствий болезни. Другая группа значительно меньше занималась физической активностью во время пандемии и поэтому заметила снижение работоспособности. "А в третьей группе мы наблюдаем серьезные поражения органов", - говорит Букерт".

"Жалобы разнообразны. С одной стороны, пациенты сообщают о неврологических проблемах, таких как трудности с подбором слов, нарушения вкуса, невралгические боли и онемения. С другой, среди жалоб присутствуют одышка, особенно при нагрузке, и снижение физической работоспособности".

"Примерно у 20% пациентов имеются поражения органов, среди которых врачи наблюдают в основном воспаление сердечной мышцы и его последствия. К ним относятся сердечная недостаточность и сердечные аритмии, говорит Букерт. "В случае с легкими мы наблюдаем фиброзные изменения, которые могут ухудшать газообмен". В результате возникает одышка", - передает издание.

"Выводы исследовательского проекта в Ульме, пока что сфокусированные на поражениях сердца и легких, охватывают лишь часть долгосрочных последствий коронавируса и являются лишь началом более глубокого изучения этой темы, которую врачи также называют "длинным ковидом" или "постковидным синдромом", - пишет Die Welt.