Тайны шпиона в сумке

"После того как в Лондоне было обнаружено мертвое тело сотрудника MI-6, лежавшее в запертой на замок спортивной сумке, полиция заявила, что его смерть, "вероятно, была несчастным случаем", - пишет BuzzFeed News. "Но британские и американские спецслужбы располагают секретными разведданными, наводящими на мысль, что Гарет Уильямс мог быть убит за свою глубоко засекреченную работу, касавшуюся России", - сообщают авторы статьи. Это очередной материал в рамках журналистского расследования BuzzFeed News о смертях в Великобритании, в которых британская полиция не увидела ничего подозрительного. (См. также Человек, который слишком много знал). Уильямс - "один из тех как минимум 14 человек, которые, по подозрению, были убиты на британской территории российскими киллерами", пишет издание.

"Четыре сотрудника разведслужб США сказали BuzzFeed News, что британские разведслужбы тайно переписывались с американскими коллегами о подозрениях, согласно которым сотрудник спецслужб был казнен российскими киллерами", - говорится в статье.

"Уильямс, 31-летний специалист по взламыванию шифров из Британского центра правительственной связи (GCHQ), был прикомандирован к MI-6 и несколько месяцев до своей смерти, говорят источники, работал с АНБ США. Два высокопоставленных источника в британской полиции, напрямую осведомленные об этом деле, сказали, что часть его работы фокусировалась на России, а один подтвердил сообщения, что он помогал АНБ отследить маршруты международного отмывания денег, используемые организованными преступными группировками, в том числе базирующимися в Москве "ячейками" мафии", - говорится в статье.

"Независимый коронер, проводившая следствие в связи со смертью сотрудника, отметила в нарративном вердикте (документе, где излагаются обстоятельства смерти, но не упоминаются имена виновников, если это убийство. - Прим. ред.), что, вероятно, смерть произошла при "преступном посредничестве". Высокопоставленный сотрудник MI-6, служивший в ведомстве на момент смерти Уильямса, сказал, что это заключение "было не тем, чего хотело правительство", так как оно "придает вескость предположению, что был какой-то заговор", хотя, по его заверешнию, "абсолютно никаких доказательств" не было", - пишут авторы.

Скотланд-Ярд пообещал продолжить расследование, а в 2013 году заявил, что смерть Уильямса, вероятно, была случайной.

Издание напоминает: "В августе 2010 года Уильямс пропал без вести, а спецслужбы не известили полицию, когда он не явился на работу". После того как его сестра подняла тревогу в GCHQ, полицейские отправились на квартиру в Пимлико и обнаружили его тело.

"Был теплый августовский день, но внутри было на полную катушку включено отопление, и "в квартире было совсем как духовке, - сказал старший инспектор Колин Саттон, Саттон в интервью BuzzFeed News. - Как я предполагаю, это было сделано нарочно - попытка ускорить разложение". На дознании было заявлено: тело до такой степени разложилось, что патологоанатомы не смогли определить, присутствовали ли в организме Уильямса на момент его смерти определенные яды", передают журналисты.

Тело Уильямса находилось в спортивной сумке, которую положили в ванну. "Но полиция не нашла никаких отпечатков пальцев или следов ДНК Уильямса на бортике ванны, молнии сумки или на замке. Ключ лежал в сумке, под разлагающимся телом сотрудника спецслужбы", - пишут авторы.

Саттон счел, что кто-то "поработал режиссером" на месте преступления: стер отпечатки пальцев и следы ДНК, изъял улики и оставил подложные доказательства, чтобы полиция нашла их с легкостью.

На момент, когда было обнаружено тело Уильямса, он был мертв около 10 дней. Но никто из GCHQ или MI-6 не известил полицию о его исчезновении. "По словам Саттона, сестра Уильямса известила GCHQ о пропаже брата примерно в 11:30 утра, но лишь примерно в 16:30 спецслужбы вызвали полицию и попросили посетить его квартиру. "Что произошло за эти неохваченные 5 часов?" - вопрошает Саттон", - пишет издание.

Высокопоставленный сотрудник контртеррористического подразделения, пожелавший остаться анонимным, "сообщил BuzzFeed News, что, насколько он понял, в последние месяцы жизни Уильямс работал над сбором разведданных о России", передают авторы.

"После смерти Уильямса полиция заявила журналистам, что он бывал на сайтах, посвященных бондажу, и в клубах трансвеститов, у него имелась коллекция женской одежды от известных дизайнеров общей стоимостью 15 тыс. фунтов. Инсайдер из MI-6, беседовавший с BuzzFeed News, сказал, что "сексуальные склонности" Уильямса "были достаточно необычными", дабы оправдать "предположение", что он случайно задохнулся во время сексуальной игры, которая приняла непредвиденный оборот", пишет издание.

На дознании ставился вопрос, мог ли Уильямс забраться в сумку самостоятельно. Патологоанатом МВД сказал, что это возможно, но эксперт Питер Фолдинг заявил, что 300 раз пытался запереться в такой же сумке, но ничего не получилось.

Коронер постановила, что, вероятно, в смерти Уильямса была какая-то криминальная составляющая, но утверждать это с уверенностью невозможно.