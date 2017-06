21 июня 2017 г. Кевин Коллиер | The Daily Beast Министерство внутренней безопасности США так и не проверило, были ли результаты голосования подтасованы хакерами Ранее разведывательное сообщество США заверяло, что российские хакерские атаки всего лишь оказали влияние на ход президентских выборов в США, но не привели к изменениям при подсчете голосов, напоминает The Daily Beast. Однако министерство внутренней безопасности (МВБ) США заявило, что официальная федеральная аудиторская проверка систем подсчета голосов так и не была проведена, сообщает журналист Кевин Коллиер. "Хотя МВБ предложило бесплатные проверки безопасности всем штатам, которые этого пожелают, многие штаты (даже те, которые, как Мичиган и Мэн, приняли предложение МВБ) либо используют процедуры аудита, которые считаются недостаточно четкими, либо вообще не проверяют результаты выборов на своей территории", - говорится в статье. "По-моему, широкие массы и законодатели предполагают, будто МВБ провело какое-то расследование, - говорит Сьюзен Гринхалдж из НКО Verified Voting. - Этого не было. Это еще не значит, будто что-то имело место, но также это значит, что ничего не расследовалось". В январском докладе директора Национальной разведки США сказано: "По оценке МВБ, те типы систем, которые, по нашим наблюдениям, были мишенью российских акторов или были ими компрометированы, не участвуют в подсчете голосов". Но неназванный представитель МВБ признал в интервью The Daily Beast, что это ведомство играло ограниченную роль в том, что касалось систем голосования на уровне штатов, округов и населенных пунктов. "Нет. В месяцы перед выборами МВБ сделало свои услуги в области кибербезопасности доступными для официальных лиц штатов, округов и местных органов", - сказал представитель МВБ, когда его спросили, провело ли ведомство федеральную аудиторскую проверку, - МВБ не проконтролировало подсчеты голосов или системы табулирования голосов. Гринхалдж заметила: "Очень тщательно выстроенная фраза. В ней не говорится, что "мы за всем наблюдали" или даже что "мы сами наблюдали за системами табулирования голосов". По данным Verified Voting, лишь в половине штатов избиратели получают, как пишет газета, "письменное подтверждение сделанного ими выбора" на бумаге. Некоторые штаты - например, Огайо - принимают много предосторожностей. Но Джорджия "не проводит аудиторской проверки голосов и пользуется электронными машинами для голосования, произведенными компанией, которой больше нет", сообщает издание. Издание пишет: "Хотя не известно никаких доказательств версии о попытках иностранцев изменить результаты подсчета голосов в США, сотрудники разведслужб многократно предупреждали публично, что успех России в 2016 году поощрит ее в будущем зайти еще дальше". Источник: The Daily Beast