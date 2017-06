21 июня 2017 г. Бетси Вудрафф | The Daily Beast Адвокат Трампа поддержал антигейскую повестку Путина "До того, как Джей Секулоу стал лицом юридической команды Трампа, российское отделение его организации продвигало дело, столь близкое сердцу Владимира Путина: закон, запрещающий "пропаганду гомосексуализма", - сообщает Бетси Вудрафф в американском издании The Daily Beast. Как пишет журналистка, Секулоу возглавляет "Американский центр закона и правосудия" (ACLJ), христианскую юридическую организацию, сосредоточенную на свободе вероисповедания и свободе слова. "У нее есть отделения по всему миру: одно - в Европе, одно - в Зимбабве, одно - в Кении и одно - в Москве, которое называется "Славянский правовой центр" (СПЦ), - говорится в статье. - И, в то время как СПЦ спорит с правительством Путина касательно прав христиан проповедовать свою веру, он публично похвалил законы против богохульства и законы, запрещающие "пропаганду гомосексуализма", направленную на несовершеннолетних". "Налоговые декларации, - говорится далее, - показывают, что ACLJ перечислил более 1,5 млн долларов финансирования своему российскому филиалу с 2011 по 2015 год - самый последний период, по которому имеется информация". Сопредседатель СПЦ Анатолий Пчелинцев заявил "Голосу Америки" в 2012 году, что "гомосексуальная пропаганда" существует "как в прямой, так и в скрытой формах" и что закон, ее запрещающий, был бы благом, передает автор. И он похвалил принятие на местном уровне закона, запрещающего так называемую пропаганду. "Путин подписал закон, запрещающий так называемую пропаганду во всей стране в 2013 году", - напоминает автор. Правозащитники говорят, что закон разжег растущую враждебность к представителям ЛГБТ-сообщества в России и что его мутный язык является запугивающим фактором для свободы слова, сообщает издание. "СПЦ, к чьей работе часто привлекается внимание на американском сайте ACLJ, также обнародовал заявление через несколько дней после того, как члены Pussy Riot вломились на церковную службу, чтобы выразить протест против Путина", - говорится далее. Это заявление призывало к ужесточению законов против высказываний, которые могут оскорбить чувства верующих и побудить к насилию. Как сообщает автор, сам Секулоу однажды заявил, что легализация гомосексуализма в США будет иметь тяжелые последствия. "Предоставляя конституционную защиту однополой содомии, Верховный суд наносит подрывающий удар традиционной семье, что только сделает более интенсивной юридическую битву за защиту брака и традиционной семьи", - приводит журналистка слова Секулоу после вердикта Верховного суда от 2003 года, который отменил закон, запрещающий однополым парам заниматься сексом. "Во время выступлений в ходе предвыборной кампании Трамп критиковал Хиллари Клинтон за то, что фонд Clinton Foundation получал пожертвования из Катара, Кувейта, Саудовской Аравии и других стран с печальной репутацией в плане прав человека, - говорится в завершении статьи. - Но в качестве президента он и госсекретарь Рекс Тиллерсон не показали особой заинтересованности в продвижении прав человека в мире. И репутация Секулоу показывает, что он тоже не заинтересован в защите права на свободу слова представителей ЛГБТ-сообщества". Источник: The Daily Beast