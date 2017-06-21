Новые санкции Трампа против России напоминают санкции Обамы

Администрация Дональда Трампа во вторник ввела дополнительные санкции против 38 лиц и компаний, "причастных к вялотекущей российской гибридной войне на Украине", пишет Foreign Policy.

"Этот шаг стал облегчением для многих, кто переживал, что Трамп может отказаться от обязательств США перед Европой ради восстановления связей с Россией", - отмечает корреспондент Робби Грэмер.

"Администрация Трампа заслуживает некоторого уважения - как за выбранный момент времени, так и за содержание этих санкций", - сказал Дэниэл Фред, американский дипломат и координатор Госдепартамента по вопросам санкций, ушедший на пенсию несколько месяцев назад. - Это не безобидный список. Никто не пытался смягчить его. В нем слишком много хорошего".

"Этот список выглядит так, будто он был составлен предыдущей администрацией", - заметил Шон Кейн, эксперт по международной торговле и санкциям в юридической фирме Hughes Hubbard&Reed.

"И момент выбран как нельзя лучше, - соглашается автор статьи. - Во-первых, санкции вводятся после нового соглашения ЕС о продлении санкций против России еще на год, что свидетельствует о трансатлантической солидарности, редкой для эпохи Трампа".

К тому же эти меры приняты через неделю после того, как Сенат проголосовал за новый раунд санкций против России, который станет проверкой для Трампа с его предполагаемыми планами смягчения позиции Вашингтона по отношению к Москве, продолжает автор. О них объявлено в день, когда Россия пытается разместить новые облигации, которые могли бы помочь Москве "вдохнуть новую жизнь в свою анемичную экономику", пишет Грэмер.

Кроме того, объявление о новых санкциях совпало с визитом в Вашингтон украинского президента Петра Порошенко, что свидетельствует о готовности администрации Трампа поддержать Киев. По мнению Кейна, это случайное совпадение, так как на подготовку списка должны были уйти месяцы.

Введением новых санкций Минфин США продемонстрировал, что продолжит дело Барака Обамы. "Сегодняшние санкции показывают, что при Трампе Министерство финансов будет придерживаться этой нормы, - сказал Эдвард Фишман, бывший представитель Госдепартамента, который участвовал в разработке санкций при администрации Обамы. - Это хороший признак".