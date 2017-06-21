Президент Украины провел примечательно скромную встречу с Трампом

"Украинский президент Петр Порошенко встретился с американским вице-президентом Майком Пенсом и потом удостоился краткого визита без особых приготовлений к президенту Дональду Трампу во вторник", - пишет Foreign Policy.

Краткий визит, как представляется, стал исключением для Белого дома при Трампе, для которого характерны встречи с президентами больших и маленьких государств с глазу на глаз, за чем иногда следует совместная пресс-конференция. "Тем не менее, Порошенко незаметно проскользнул в Вашингтон, держась в тени", - отмечают авторы статьи Эмили Тэмкин и Рейд Стендиш.

"Все прошло очень, очень тихо", - отмечает журналист Аскольд Крушельницкий, внимательно следивший за визитом Порошенко. Визит, по его словам, намеренно прошел "в очень скромной обстановке, чтобы избежать неудобной ситуации" в случае, если бы не состоялось личной встречи, о которой Белый дом объявил только в понедельник.

Во времена администрации Обамы бывший вице-президент Джо Байден получил задание расширять сотрудничество с Киевом и добился значительного влияния на украинское правительство, когда он побуждал его к большим реформам с целью борьбы с коррупцией и реформирования экономики. В этом смысле Пенс и позиция администрации по Украине не ознаменовали радикального отхода от прежней политики, считает директор Kennan Institute при Wilson Center Мэттью Рожански.

"Это не означает понижения статуса по сравнению с предыдущим периодом, - отмечает Рожански. - Я понимаю, как это воспринимается, украинцы стремятся к заверениям. Но заверение заключается не во встрече, а в политике".

Эта политика на данный момент, как представляется, продолжает линию администрации Обамы по Украине, пишут авторы, упоминая принятие новых санкций против России.

Тем не менее, визит Порошенко будет изучаться "под микроскопом", считают журналисты. Поведение Трампа по отношению к Порошенко во время визита вызовет сравнения с панибратской встречей с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым и послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком.

"Но тогда у Порошенко есть, по крайней мере, одно преимущество, - он встретился с Трампом раньше Путина", - говорится в статье.

"Украинцы, - говорит Крушельницкий, - будут считать это большой победой".