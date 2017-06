21 июня 2017 г. Нил Бакли | Financial Times Постановление о санкциях США развеяло надежды инвесторов на быстрое восстановление российской экономики "В прошлом году российская фондовая биржа продемонстрировала одни из лучших показателей в мире, - пишет журналист Financial Times Нил Бакли. - Цены на нефть росли, экономика начала выходить из рецессии". "Но сейчас, к концу первого полугодия 2017 года, российский рынок демонстрирует одни из худших показателей в мире", - продолжает автор. На это, несомненно, повлияло снижение цен на нефть, произошедшее с января. "Более масштабный фактор - резко ослабли надежды на улучшение американо-российских отношений, возникшие после избрания Трампа", - отмечает Бакли. По данным "Ренессанс Капитала", если с 8 ноября по 13 февраля в фонды российских ценных бумаг было вложено около 2,5 млрд долларов, то с 13 февраля из них было выведено 1,5 млрд. На прошлой неделе "Сенат США принял поразительно жесткое постановление, призванное ужесточить существующие санкции и угрожающее распространить ограничения с секторов энергетики и банков на металлургию, горнодобывающую промышленность, железные дороги и грузоперевозки", говорится в статье. Автор оговаривается, что постановление еще должна одобрить Палата представителей, а "Белый дом стремится его смягчить". Немецкие политики возмущены тем, что постановление направлено против газопровода "Северный поток-2" и европейских компаний. Но, по мнению Бакли, постановление может быть принято, пусть в смягченном виде, и Трамп вряд ли рискнет наложить на него вето. Почему это плохо скажется на инвестициях в Россию? 1. "Поскольку постановление придает существующим санкциям статус закона, они могут стать намного более придирчивыми, а отменить их будет сложнее", - пишет Бакли, проводя параллели с поправкой Джексона-Вэника, остававшейся в силе до 2012 года. 2. Вероятно, Россия примет ответные меры, в том числе против конкретных американских компаний или секторов. Даже если ответных мер не будет, новые санкции США станут препятствием для корпоративных инвестиций. 3. "Санкции затруднят попытки привлечь инвестиции в новые мощности и рост производительности, в которых Россия отчаянно нуждается, если она хочет, чтобы рост значительно превысил 1,5%, ожидаемые в этом году", - говорится в статье. Источник: Financial Times