21 июня 2017 г. Дэвид Гарднер | Financial Times У США нет последовательной политики для Сирии или всего региона "После шести лет жуткого конфликта на множестве фронтов с участием множества действующих лиц Сирия находится в состоянии фрагментированного хаоса и фактического разделения, - утверждает Дэвид Гарднер в Financial Times. - Однако немалая часть путаницы, затуманивающей возможное будущее этой страны, проистекает из хаоса в Белом доме". "У всех остальных крупных внешних действующих лиц есть более-менее ясные цели, - говорится в статье. - Россия стремится вернуть себе статус сверхдержавы, равной США, а также влияние в Европе и на Европу". Иран желает консолидировать шиитскую ось, Саудовская Аравия и суннитский лагерь - помешать Ирану, Турция - остановить продвижение через северную часть Сирии курдов, являющихся союзниками турецких курдских повстанцев. "Трудно предугадать что бы то ни было похожее на последовательную политику США в отношении Сирии или региона, к которому она относится. Американские войска оказались: в одном боевом строю с Ираном и его ставленниками в Ираке; в оппозиции к члену НАТО Турции в Сирии в связи с тем, что США делают ставку на сирийских курдов; втянутыми в войну с поддерживаемыми Ираном силами на востоке Сирии через три месяца после того, как США объявили, что отстранение президента Асада от должности снято с повестки дня. И это еще до того, как к данной смеси добавились старания Трампа поджечь Катар, в котором находится самая важная американская база в регионе", - говорится в статье. "Почти все ограниченные инициативы, направленные на мало-мальское разрежение сирийского бедствия, исходят от России: трехстороннее (и неэффективное) перемирие при участии Ирана и Турции; "деэскалационные зоны", предложенные Москвой в мае, хоть и в четырех регионах, где проасадовские силы все еще имеют дело с серьезными вызовами со стороны повстанцев; даже конституционный проект децентрализации власти в Сирии. США не предложили почти ничего. Некоторые западные дипломаты, вовлеченные в ситуацию в Сирии, предполагают, что общим знаменателем этих трех российских инициатив может быть то, что Путин нащупывает стратегию выхода из Сирии. Если так, не похоже, чтобы что-то из того, в чем задействован Трамп, могло помочь ее найти", - резюмирует журналист. Источник: Financial Times