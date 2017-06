21 июня 2017 г. Ребекка Коллард, Эрика Соломон, Наджмен Бозормехр, Катрина Мэнсон | Financial Times Битва за восток Сирии создает риск конфронтации между США, Россией и Ираном "Военные действия, имевшие место в прошлом месяце вокруг Аль-Танфа, сирийского города на иракской границе, были ранним признаком того, что в связи с соперничеством сил, которые пытаются захватить занятую ИГИЛ* территорию, регион рискует стать точкой воспламенения международной конфронтации", - пишут журналисты Financial Times Ребекка Коллард, Эрика Соломон, Нджмен Бозормехр и Катрина Мэнсон. "Опасения конфронтации материализовались в воскресенье, когда США сбили сирийский самолет, по словам Пентагона, бомбивший районы в провинции Ракка, вблизи которых находится сирийское курдское ополчение, поддерживаемое Вашингтоном. В тот же день Иран впервые нанес удар по Сирии баллистическими ракетами - чтобы нанести урон ИГИЛ*, а также продемонстрировать свои силы и послать сигнал США и Саудовской Аравии, своему региональному сопернику", - говорится в статье. "Затем Россия, которая, как и Иран, вмешалась в боевые действия в ходе этой шестилетней войны, чтобы поддержать сирийского президента Башара Асада, пригрозила сбивать самолеты возглавляемой США коалиции, летающие западнее реки Евфрат. Австралия восприняла эту угрозу настолько серьезно, что во вторник объявила о приостановке авиаударов по Сирии "в качестве меры предосторожности", - пишут авторы. "По словам аналитиков, такая эскалация была неизбежна в связи с тем, что внимание множества сил, сражающихся в Сирии, привлекли территории на востоке страны, находящиеся под контролем ИГИЛ*", - передают журналисты. В частности, ополчение "Демократические силы Сирии" (SDF), состоящее преимущественно из курдов, ранее редко вступало в схватки с войсками режима. В последние недели на востоке страны произошло несколько столкновений между ними. "Ставка в этой смертоносной гонке за территорию - захват контроля над Раккой (очень символичным призом - фактической столицей ИГИЛ*) и границей между Сирией и Ираком. Один из дипломатов, работающих в регионе, утверждает, что цель США - использовать своих ставленников, чтобы заполучить шоссе, связывающее Багдад и Дамаск. Это позволило бы Америке сдержать влияние Ирана, а также дало преимущества на итоговых переговорах, которые определят будущее Сирии", - указывает издание и напоминает, что Асад, после падения Алеппо (последнего оплота повстанцев) в декабре начавший одерживать верх в гражданской войне, отчаянно хочет вернуть себе контроль над всей Сирией. "Повышение напряженности и конфликт между США и сирийским государством были неизбежны, так как [Вашингтон] поддерживает SDF, а SDF получают контроль над территориями, - сказал Крис Хармер, старший аналитик вашингтонского Института изучения войны. - Сирийскому правительству придется противостоять этому. Иран стремится захватить территории у иракской границы, прежде чем до них доберутся США и их союзники". По словам Хармера, у режима Асада не хватает военной мощи, чтобы взять Ракку или сражаться на нескольких фронтах, поэтому он полагается на российскую военную авиацию, наземные войска Ирана и поддерживаемое Ираном шиитское ополчение, передает издание. Для Ирана битвы за восток критически важны, чтобы заполучить наземный коридор, идущий через Ирак и Сирию до Ливана, так как Тегеран поддерживает иранское шиитское вооруженное движение "Хизбалла". *"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в РФ. Источник: Financial Times