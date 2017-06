21 июня 2017 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня США придушат российскую экономику, но помогут ли Украине? Минфин США добавил в черный список 38 российских компаний и физлиц в связи с ситуацией на Украине, что в свете решения Сената расширить санкции не обещает быстрого роста экономике РФ. Сенат пытается изменить политику Белого дома, сочтенную им пророссийской, пишут СМИ, и Порошенко, посетив Вашингтон, уже ликует. Костин без обиняков возложил вину за неблагоприятный политический климат на "элиту в Америке". Украинский президент во вторник был принят в Вашингтоне, в то время как США объявили о новых санкциях против России, пишет корреспондент Le Figaro. Беседа с вице-президентом Майком Пенсом и последовавший за ней разговор с Дональдом Трампом осчастливили Петра Порошенко - он "получил сильную поддержку от США в пользу суверенитета, территориальной целостности и независимости" своей страны, говорится в статье. За несколько минут до рукопожатия Трампа и Порошенко Минфин США объявил о добавлении 38 новых организаций и российских деятелей в санкционный список - по словам Вашингтона, с целью "разрешения кризиса на Украине и облегчения возвращения Крыма". 21 сепаратист, а также пророссийские организации, действующие в Донбассе, теперь будут лишены возможности совершать коммерческие операции с США и их гражданами. "Параллельно Сенат, который пытается изменить политику Белого дома, сочтенную им пророссийской, 15 июня проголосовал за новый пакет санкций против России, нацеленный на порицание совершенной ею аннексии полуострова в 2014 году. Это средство "вынудить агрессора покинуть Украину", уже возликовал Петр Порошенко, хотя эти меры еще должны быть поддержаны Палатой представителей и Трампом. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон предостерег от наложения слишком агрессивных санкций, способных закрыть путь к какому бы то ни было диалогу с Россией", - пишет автор статьи. Постановление о санкциях США развеяло надежды инвесторов на быстрое восстановление российской экономики, пишет журналист Financial Times Нил Бакли. "Сейчас, к концу первого полугодия 2017 года, российский рынок демонстрирует одни из худших показателей в мире", - пишет автор. На это, несомненно, повлияло снижение цен на нефть, произошедшее с января, но "более масштабный фактор - резко ослабевшие надежды на улучшение американо-российских отношений, возникшие после избрания Трампа". На прошлой неделе "Сенат США принял поразительно жесткое постановление, призванное ужесточить существующие санкции и угрожающее распространить ограничения с секторов энергетики и банков на металлургию, горнодобывающую промышленность, железные дороги и грузоперевозки", говорится в статье. Немецкие политики возмущены тем, что постановление направлено против газопровода "Северный поток-2" и европейских компаний. По мнению Бакли, Трамп вряд ли рискнет наложить на него вето. "Санкции затруднят попытки привлечь инвестиции в новые мощности и рост производительности, в которых Россия отчаянно нуждается, если она хочет, чтобы рост значительно превысил 1,5%, ожидаемые в этом году", - говорится в статье. "Администрация Трампа усилила давление на Россию во вторник, объявив о добавлении в санкционный список более трех дюжин лиц и организаций, которые участвовали в российском вторжении на Украину", - сообщают корреспонденты The New York Times. Санкции введены на фоне не снятых вопросов к Трампу по поводу того, состоял ли его штаб в сговоре с Россией. "Новые санкции подчеркнули возобновившееся напряжение в отношениях между Вашингтоном и Москвой, и без того ужасных", - отмечает газета. "В понедельник, через день после того, как американский бомбардировщик сбил сирийский военный самолет, Россия пригрозила атаковать самолеты США и коалиции над Сирией", - утверждают журналисты (Минобороны РФ объявило, что самолеты и беспилотники коалиции, действующие в Сирии западнее Евфрата, будут сопровождаться средствами ПВО РФ. - Прим. ред.). Газета передает также слова министра финансов США Стивена Мнучина о том, что "не должно быть никакого смягчения санкции в отношении России, пока она не выполнит свои обязательства согласно Минским соглашениям - договоренности о перемирии между Россией и Украиной от 2015 года". Как ожидается, Трамп и Владимир Путин встретятся в первый раз на полях саммита G20 в Гамбурге в начале июля, напоминает издание. Журналисты уточняют, что 38 лиц и организаций, только что включенных Минфином США в черный список, главным образом принимали участие в попытках теснее привязать Крым и сепаратистский Донбасс к России. "Среди самых интригующих - санкции, наложенные на банду байкеров, повара Путина и теневую компанию, которая обеспечивает контрактников в ходе российских военных усилий за рубежом, - говорится в статье. В список добавлена кейтеринговая компания, которой владеет повар Евгений Пригожин, названный "поваром Кремля" и уже подвергнутый санкциям в 2016 году". "Ярый сторонник Путина Александр Залдостанов, лидер националистского байкерского клуба "Ночные волки", известный под прозвищем Хирург, уже был объектом санкций, - пишет газета. - На это раз под санкции попали два администратора и две организации, связанные с "Ночными волками". "Новые санкции также направлены против Дмитрия Уткина, основателя ЧВК "Вагнер", - частного военного контрактника, который, по словам Минфина, вербовал солдат для присоединения к сепаратистам, сражающимся на востоке Украины", - добавляют журналисты. Американские конгрессмены "стали все с большим негодованием относиться к российским усилиям по вмешательству в американскую политику", констатирует издание. На прошлой неделе республиканцы и демократы в Сенате проголосовали за меру, которая усилит существующие санкции и позволит Конгрессу пресечь любые усилия президента по сворачиванию санкций без одобрения Конгресса. Хал Эрен, бывший чиновник Минфина США, сказал, что шаг администрации Трампа во вторник, вероятно, связан с обеспокоенностью тем, что Конгресс пытается связать ей руки. "Я думаю, что он был вызван этим планируемым законом и задуман как способ для администрации сказать: "Послушайте, мы кое-что делаем в этом направлении и нет нужды в этом законе". Это способ заявить о жесткости Трампа по отношению к России", - сказал эксперт. По мнению обозревателя Die Welt Рихарда Херцингера, американский Сенат, принявший на днях решение о расширении санкций против России, послал двойной сигнал: во-первых, "штрафные меры (...) позволят Вашингтону значительно увеличить давление на путинскую Россию с целью ограничения ее активности как в Сирии, так и на Украине", а во-вторых, "решение Сената связывает по рукам и ногам президента США". Дональд Трамп с его непрозрачными отношениями с путинским режимом больше не сможет просто так отменить их в угоду "сделкам" с Москвой". Инициатива Сената доказывает волю и способность госинститутов США держать под контролем "американскую демократию и непредсказуемого президента", считает журналист и осуждает министра иностранных дел ФРГ Зигмара Габриэля и австрийского канцлера Кристиана Керна, которые "вместо того, чтобы облегченно вздохнуть, обрушились с критикой", обвинив США в намерении вмешаться в европейскую энергетическую политику. "Проект по строительству газопровода "Северный поток-2" вызывает серьезные сомнения не только у американской стороны: Еврокомиссия также подвергла его существенной критике, - указывает автор. - И хотя Габриэль, видимо, получил поддержку от канцлера Меркель, председатель внешнеполитического комитета Бундестага Норберт Рёттген (ХДС) заявил о том, что высказывания Габриэля "свидетельствуют о сильном газпромовском лобби в СДПГ", - передает Херцингер. Андрей Костин, президент-председатель правления банка ВТБ, в интервью The Wall Street Journal подверг критике санкции США против России и заявил, что президент Трамп не может улучшить ситуацию из-за неурядиц в Вашингтоне. "Он просто не способен сделать что-либо в отношении России из-за всех этих обвинений в, не знаю каких, отношениях с Россией, что полная чушь", - заявил Костин. Костин сказал, что ВТБ смог найти способы продолжать вести бизнес с американскими и европейскими банками и инвесторами, несмотря на то, что он входит в число российских компаний и физических лиц, подвергшихся санкциям США и ЕС, передают журналисты. Костин без обиняков возложил вину за неблагоприятный политический климат на "элиту в Америке", сказав, что она "пытается, как я лично думаю, в конечном итоге подвергнуть Трампа импичменту, и она не дает ему работать". Также по теме: Новые санкции Трампа против России напоминают санкции Обамы (Foreign Policy)