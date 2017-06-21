Трамп подтверждает поддержку Украины со стороны Америки

Украинский президент во вторник был принят в Вашингтоне, в то время как США объявили о новых санкциях против России, пишет московский корреспондент Le Figaro Пьер Авриль.

Беседа с вице-президентом Майком Пенсом и последовавший за ней разговор с Дональдом Трампом: во вторник счастью Петра Порошенко не было предела - он "получил сильную поддержку от США в пользу суверенитета, территориальной целостности и независимости" своей страны. Американский президент упомянул об "очень хорошем обсуждении", говорится в статье.

"Теперь наследник революции на Майдане может похвастаться тем, что был принят в Вашингтоне раньше своего соперника Владимира Путина, которому для знакомства с американским коллегой придется ждать 7 июля и саммита G20, - пишет журналист. - За несколько минут до рукопожатия Трампа и Порошенко в Овальном кабинете Минфин США объявил о добавлении 38 новых организаций и российских деятелей в санкционный список - по словам Вашингтона, с целью "разрешения кризиса на Украине и облегчения возвращения Крыма". 21 сепаратист, а также пророссийские организации, действующие в Донбассе, теперь будут лишены возможности совершать коммерческие операции с США и их гражданами".

"Параллельно Сенат, который пытается изменить политику Белого дома, сочтенную им пророссийской, 15 июня проголосовал за новый пакет санкций против России, нацеленный на порицание совершенной ею аннексии полуострова в 2014 году. Это средство "вынудить агрессора покинуть Украину", уже возликовал Петр Порошенко, хотя эти меры еще должны быть поддержаны Палатой представителей и самим Дональдом Трампом. Со своей стороны, госсекретарь США Рекс Тиллерсон предостерег от наложения слишком агрессивных санкций, способных закрыть путь к какому бы то ни было диалогу с Россией", - пишет автор статьи.

"Для Петра Порошенко, который также имел возможность говорить об усилении военно-технического сотрудничества с министром обороны Джеймсом Мэттисом, целью являлось получить преимущественное право обсудить эти вопросы, до того, как к дебатам напрямую подключится Владимир Путин", - полагает Авриль.