"Критика исходит от тех, кто не может смириться с тем, что ЧМ-2018 пройдет в России"

Экс-капитан сборной России по футболу Валерий Карпин рассказывает о Кубке конфедераций и предстоящем Чемпионате мира, организованных в его стране. Интервью взял журналист французской газеты Le Monde Реми Дюпре.

"За год до начала Чемпионата мира, организованного в России, что вы думаете о проходящем сейчас Кубке конфедераций?" - спросил журналист.

"Это важное испытание, позволяющее увидеть, на каком уровне на данный момент находится Россия, как она "приноравливается" к Чемпионату мира-2018. Тестируются аэропорты, отели, все инфраструктуры, площадки и стадионы, где проходит Кубок конфедераций, - ответил Карпин. - Думаю, это хороший тест, чтобы проверить, все ли идет хорошо, и определить проблемы, которые можно разрешить".

"Нет никаких сомнений в том, что Россия в будущем году организует Чемпионат мира наилучшим образом. Не только потому, что Кубок конфедераций проходит успешно, но еще и потому, что повсюду звучат прекрасные отзывы и мнения о стадионах и инфраструктурах", - считает экс-капитан.

"Конечно, строительство некоторых стадионов еще не завершено (в частности, в Москве, Екатеринбурге, Волгограде, Саранске, Самаре, Новгороде, Ростове, Калининграде). Но остается еще целый год", - отмечает собеседник издания.

"Принимаете ли вы критические замечания и обеспокоенность, вызванные угрозой, исходящей от российских хулиганов и от расистских выходок фанатов?" - спросил интервьюер.

"Нет. Все, что рассказывают то тут, то там, - это слухи и толки, - ответил Карпин. - Я считаю, что критика исходит от тех, кто не может смириться с тем, что Чемпионат мира пройдет в России. Только и всего. Это ложь и измышления".

"Чем является предстоящий Чемпионат мира для России в нынешнем дипломатическом контексте?" - поинтересовался журналист.

"Это одно из самых важных и даже можно сказать - важнейшее событие с футбольной, спортивной точки зрения. Россия сможет продемонстрировать, что она способна организовать любое мероприятие международного значения на самом высоком уровне. Разумеется, для России "завладеть" этим Чемпионатом мира является предметом гордости. Я уверен, что он пройдет успешно", - ответил собеседник издания.

"Являетесь ли вы оптимистом по поводу сборной команды России, за год до "ее" Чемпионата мира?" - спросил интервьюер.

"Нет, на данный момент я не являюсь ни оптимистом, ни пессимистом, - ответил Карпин. - Мы все находимся в выжидательной позиции: пока не знаем, в каком состоянии окажется российская сборная во время Чемпионата мира. И обращаем особое внимание на этот Кубок конфедераций, чтобы определить и правильно оценить состояние нашей сборной. Сейчас у меня нет никаких ожиданий, только надежда".