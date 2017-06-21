Любовь и ненависть имеют цену, в том числе в сети

Отныне можно купить себе "лайки" с помощью специально обученных для этого автоматов. Либо организовать кампанию "дизлайков" на интернет-форумах. Под обеими тенденциями скрывается тревожная жажда признания, нарциссическая или извращенная, пишет Оливье Перрен в редакционной статье швейцарской газеты Le Temps.

В России имеют грандиозный успех и растут как грибы после дождя автоматы по продаже "лайков" для повышения своей популярности в Instagram. Подобная технологическая разработка вполне ожидаема для Facebook, Twitter и других социальных сетей, говорится в статье.

"Что скрывается за этой потребностью в любви, за этим чрезмерным инвестированием личности в информационную технологию? - задумывается Перрен. - То, что в наши дни, чтобы быть любимым, не стоит пренебрегать ничем. Но все же ужасно, что дело доходит до покупки фальшивых друзей в надежде на иллюзорную известность, через технологическую индустрию, которая фабрикует уважение и братание подобно тому, как производят консервные банки. Тенденция к жажде признания в сети, пусть даже ложного, по сути, не что иное, как крайнее проявление общества, где в центр внимания ставится индивидуум, для которого оно не всегда создает благоприятные условия. Если сейчас наше общество уже является антропогенным, то в будущем следует ожидать, что оно станет "нарциссогенным".

Сегодня при наличии соответствующих средств в интернете можно купить все или почти все. "Лайки" - само собой. В России форум SMOServices, предназначенный для "оптимизации социальных медиа", к примеру, позволяет показывать видеоролик на главной странице YouTube в течение двух минут за незначительную сумму примерно в 620 швейцарских франков и получить сотню комментариев от роботов на тот же видеоролик менее чем за 3 франка, указывает журналист.

"Согласно расследованию NiemanLab, за сумму, немного превышающую 55 тыс. долларов, можно полностью дискредитировать того или иного журналиста. Во времена фейковых новостей и недоброжелательных слухов, чью достоверность проверяют фактчекеры, являющиеся опытными сотрудниками газет, подобное развитие событий вызывает обеспокоенность", - пишет автор статьи.

Также по теме:

Для привлечения внимания к своему аккаунту в Instagram можно купить онлайн фальшивые "лайки" (Le Temps)