Для привлечения внимания к своему аккаунту в Instagram можно купить онлайн фальшивые "лайки"

Дабы потешить тщеславие молодых россиян, формируется целая индустрия по изготовлению любви - посредством торговых автоматов в супермаркетах, пишет корреспондент Le Temps в Москве Эммануэль Гриншпан.

"Великий русский писатель Николай Гоголь, наверное, не был бы удивлен: по современной версии "Мертвых душ" отныне в Москве можно прикупить себе фальшивых "подписчиков" и "лайки", чтобы повысить популярность своего аккаунта в Instagram, - поясняет автор. - В начале июня появилось множество торговых автоматов, позволяющих активизировать популярность интернет-пользователей. За эквивалент в 850 швейцарских франков можно приобрести 150 тыс. фальшивых подписчиков, которые автоматически скажут "мне нравится" на каждую вашу публикацию. Для селфи имеются специальные "лайки".

Журналисту Le Temps удалось украдкой подойти к молодой пользовательнице автомата, чтобы проверить его функционирование. Девушка сначала краснела и отпиралась, но в конце концов призналась, что купила себе 500 "лайков" - "просто чтобы пошутить". Мы убедились, что эти фальшивые "лайки" добавились к фотографии Алисы через несколько минут. Алиса (часто выкладывающая свои снимки в бикини) и так очень популярна, у нее 5 тыс. подписчиков, и она из всех сил обороняется, говоря, что у нее нет желания покупать "фальшивых" подписчиков: "Они настоящие!" - уверяет она, мимоходом признаваясь, что стремится когда-нибудь заработать деньги на рекламе своего аккаунта.

Формируется целая индустрия с целью потешить тщеславие российских девушек. Прошлой весной появились компании, предлагающие взять напрокат огромные букеты и сделать селфи. Всего за 15 франков можно заставить поверить в то, что некий богатый поклонник осыпал вас розами, передает автор статьи.

За этими дистрибуторами нового типа скрывается российская компания Snatap. Ее директор Назир Юсифов объясняет, что этот сервис еще находится в состоянии "бета". Snatap защищается от обвинений в использовании ботов, то есть специальных программ, генерирующих ложные аккаунты, с которых отправляются "лайки" и совершаются другие действия, говорится в статье.

Snatap утверждает, что использует "настоящих" интернет-пользователей, принадлежащих к тому, что в России называется "ферма троллей". Эти пользователи получают вознаграждение за свою деятельность, как коммерческую (для увеличения числа кликов, трафика и рекламы), так и политическую, - указывает Гриншпан. - Деятельность это тайная, но в ней нет ничего незаконного, и принадлежат "фабрики троллей" группе предпринимателей, близких к российской власти".

"В этом и состоит различие между мертвыми душами Гоголя и фальшивыми подписчиками наших дней. Теперь речь идет не о мелких жуликах, пользующихся абсурдностью системы, а об авторитетных дельцах", - делает вывод Гриншпан.