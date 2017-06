21 июня 2017 г. Цзяян Фань | The New Yorker Услуга "избавления от любовниц" в Китае: как экономический бум и сильное гендерное неравенство создали новую индустрию "Ю Жоцзянь был рад узнать, что объект его охоты - содержательница секс-шопа", - повествует в The New Yorker корреспондент Цзяян Фань. "Те, кто занимается розничной торговлей, привыкли беседовать с незнакомыми людьми, и будет легко, выдавая себя за покупателя в магазине столь интимного характера, перевести разговор на личную жизнь", - поясняет автор. Итак, в марте прошлого года Ю пришел в магазин в городе Уси и сказал его хозяйке - даме лет сорока с лишним, которую автор решил назвать Ван, чтобы не раскрывать ее подлинного имени, - что ищет травы для друга, чьим супружеским отношениям мешает робость. Ю и Ван поболтали, обменялись телефонами. "Месяцем раньше к Ю обратилась женщина пятидесяти с лишним лет, жена управляющего фабрикой в Уси, и сказала, что у ее мужа роман с Ван. Жена несколько лет терпела, но теперь выяснила, что муж потратил на Ван более 200 тыс. юаней (30 тыс. долларов) - сбережения, которые следовало бы приберечь на старость и потратить на дом для их сына", - говорится в статье. "Ю, кроткий на вид мужчина лет сорока трех, со спокойными манерами инструктора по йоге, занимается избавлением от любовниц. Десять лет назад этой профессии почти не существовало, но сегодня она становится распространенной в крупных китайских городах. Его клиентки надеются спасти свой брак, отделавшись от "Маленькой Третьей", как это называется по-китайски. Этим термином может обозначаться как партнерша по случайной связи, так и долговременная "содержанка", - говорится в статье. Автор перечисляет методы "избавителей от любовниц": "Некоторым Маленьким Третьим можно просто дать отступные или отговорить их от продолжения связи, известив о нежелательных деталях жизни их любовников (например, о долгах или о необходимости заботиться о престарелых родителях), либо их можно пристыдить, рассылая письма их друзьям и родственникам. Если у избавителя или у клиентки хорошие связи, Маленькая Третья может внезапно обнаружить, что работодатель переводит ее в другой город. Женщина, практикующая избавление от любовниц, иногда стремится втереться в доверие и уверить женщину, что ее связь неизбежно закончится разрывом. В некоторых случаях мужчина-избавитель может даже соблазнить эту женщину. Как и все избавители от любовниц, опрошенные мной, Ю сказал, что никогда не прибегает к этой тактике, но признал, что некоторые прибегают", - говорится в статье. Ю и Ван стали вместе ходить в рестораны, Ю пригласил ее посмотреть Шанхай. Она согласилась при условии, что можно пригласить подругу. Ю сфотографировал их на набережной в Шанхае, а затем устроил так, чтобы подруга Ван сфотографировала его и Ван в обнимку. Затем эти фотографии попали к любовнику Ван. Тот порвал с любовницей и вернулся к жене. На выполнение задания ушло четыре месяца. По впечатлениям автора, Ю не гордится своей работой, но и не старается оправдываться, он никак не осуждает поведение тех, кого встречает на своем пути. "Отношения были запутанными и мучительными еще до его вмешательства, и, хотя его "курс лечения" тоже приносит боль, ему удается создать ситуацию, которая в целом лучше прежней", - так передает автор его рассуждения. На вопрос, почему клиентка из Уси не думала о разводе с мужем, Ю только удивленно разинул рот. "В сегодняшнем мире подержанная женщина - это как подержанная машина. Машина с пробегом не стоит и малой доли своей первоначальной цены", - сказал он. "Зато подержанный мужчина, объяснил Ю, - что-то вроде реконструированного дома на китайском рынке недвижимости, "он только растет в цене", - пересказывает автор. Издание комментирует: "Взрывная смесь быстрых социальных перемен и правовых реформ с традиционными взглядами на жизнь породила нечто, близкое к кризису китайского брака. За последние 10 лет количество разводов удвоилось. Самая распространенная причина - супружеская неверность (причина примерно трети разводов), причем мужчины изменяют в 13 раз чаще, чем женщины. Эти тенденции выглядят тревожными в стране, где брачные узы считаются очень важными для социального статуса". При разводе китаянки страдают диспропорционально больше, чем их бывшие мужья. "Мнение Ю, что у женщины мало шансов выйти замуж вторично, соответствует распространенным представлениям, но есть и более конкретные проблемы, связанные с экономическим неравенством в браке", - говорится в статье. Профессиональные избавители от любовниц - лишь один элемент масштабной индустрии, которая помогает женам спасти брак. Ю - один из трех сотен сотрудников Weiqing Group, которая рекламирует себя как "первая профессиональная транснациональная больница любви". Соучредительница компании - дама лет сорока восьми по имени Мин Ли, предпочитающая называть себя "Учительница Мин" [В Китае к человеку часто обращаются, упоминая о его профессии - это становится чем-то вроде имени]. Раньше она действительно работала учительницей, да и теперь считает, что ее дело - учить людей. "Прочных браков не бывает, - заявила Учительница Мин в интервью. - Бывают только любовницы, которые приложили недостаточно усилий, чтобы разрушить брак". Сама Учительница Мин замужем двадцать лет, у нее есть дочь. Но она шутит, что для нее главные отношения - это отношения с работой. Издание описывает услуги компании. "Стоимость базового курса консультирования начинается со 100 тыс. юаней (около 15 тыс. долларов). Если есть любовница, от которой надо избавиться, цена увеличивается в три раза, если у любовницы есть ребенок от блудного мужа (частое явление) - в пять раз", - говорится в статье. На первой консультации сотрудники спрашивают у женщин об их поведении с мужем: "Вы его пилите?", "Вы делаете ему приятно?". Автор комментирует: "Эти вопросы типичны для подхода компании. Тут не считают, что супруги должны вместе прилагать усилия, чтобы изменить скрытую динамику своих отношений. Клиентки хотят научиться, как снова завоевать сердце мужа своими односторонними усилиями, в большинстве случаев они скрывают факт консультаций". Одна из клиенток пояснила: "Если он узнает, что я ходила к психотерапевту, то подумает, что это уловка и я стараюсь его завлечь своими новыми методами". Мин дает советы по стратегии. "Если жена больше не знает, что сказать мужу, ей могут посоветовать покупать ему подарки или сунуть в карман пиджака неожиданную романтическую записку", - говорится в статье. Мужьям надо льстить, одеваться соблазнительно. "Всю работу по сохранению отношений выполняет жена, а муж о ней даже не догадывается", - пишет автор. "Брак - это как уроки плавания, - говорит Мин. - Неважно, насколько большой, насколько модный у тебя бассейн, и не всегда важно, хороший ли у тебя муж. Если ты не умеешь плавать, то утонешь, а кто-то, кто умеет плавать, придет и насладится этим бассейном". Мин и другой сооснователь фирмы, Шу Синь, делали упор на целом спектре консультационных услуг фирмы, но признались: 80% новых клиенток требуют избавить их брак от любовниц. По их словам, причина - в колоссальном внимании прессы к этой услуге. Шу начинал как автор колонки советов в газете, затем занялся индивидуальными консультациями. В 2001 году он и Мин создали фирму после того, как государство облегчило процедуру развода. Оба они часто ссылаются на китайский афоризм "Защитить дом - защитить страну", автору даже показалось, что свою работу они воспринимают как выполнение патриотического долга. Мин отмечает, что китайцы из поколения ее родителей считали развод и адюльтер чем-то постыдным. Вдобавок в те времена люди учились довольствоваться заштопанной одеждой, невкусной едой и функциональными супружескими союзами. Теперь же, говорит Мин, "за деньги можно купить выбор вариантов. Мужчины, у которых есть деньги, хотят поменять все на новое, в том числе жен". Шанхайский адвокат Грейс Гуи поведала автору: "При разводе многие китайцы заранее переводят имущество на кого-то. Есть три способа: скрыть имущество, зарегистрировать его на чужое имя, преувеличить свои долги". Иногда она обнаруживает, что клиенты идут на фиктивный развод, чтобы приобрести недвижимость на льготных условиях, доступных только лицам, не состоящим в браке. "Известны случаи, когда мужчины уговаривают жен проделать эту штуку, а как только подписаны бумаги, уходят к любовницам", - пишет автор. В статью также включено интервью с частными детективами, которые занимаются, в том числе, избавлением от любовниц. Детектив Ли и детектив Даи работают в теневой сфере: их занятие не запрещено, но и не признано официально. Ли показал видеоролик, на котором мужчина и женщина лежат в постели, а в комнату врывается толстяк с криками: "Полиция идет! Не одевайтесь!" Ли пояснил, что организовал это, чтобы его клиент - тот самый толстяк - мог вызвать полицейских, дабы те дали показания о факте адюльтера. В Пекине женщина по имени Чжан Юфэнь помогает женам искать и наказывать любовниц: советует, как с ними ругаться, как их избивать. "Те, кто не осмеливается бить, заболеют: у них разовьется, в том числе, рак пищевода, матки, легких", - утверждала она в интервью китайской газете. Источник: The New Yorker