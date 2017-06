21 июня 2017 г. Эндрю Хиггинс | The New York Times В путинской России даже история - опасная сфера для инакомыслия "Бывший директор советского завода, Владимир Мелихов пережил жестокую борьбу за сферы влияния в бизнесе в 1990-е годы и нажил состояние в сфере строительства. Теперь он посвящает свою энергию и деньги тому, что в путинской России стало воистину рискованным мероприятием, - погружению в российскую историю", - пишет корреспондент The New York Times Эндрю Хиггинс. "Мелихов основал частный музей, посвященный памяти "антибольшевистского сопротивления", в котором внимание заострено на особенно табуированной теме - почему многие казаки и другие преследуемые советские граждане приветствовали, по крайней мере, поначалу вторжение Гитлера в Советский Союз в июне 1941 года", - говорится в статье. Музей, расположенный в трехэтажном здании, построенном им самим на его личном участке в Подольске, не пытается возвеличивать коллаборационистов. Но он привел в ярость власти тем, что сфокусировался на безжалостных преследованиях, последовавших за большевистской революцией 1917 года в России, что создало плодородную почву для антисоветской подрывной деятельности во время войны, пишет издание. В результате Мелихова объявили на государственном телевидении предателем, российские пограничники испортили ему загранпаспорт, чтобы он не смог покинуть страну, и он столкнулся с чередой сфабрикованных уголовных обвинений. Во вторник суд в Подольске признал его виновным в нелегальном хранении оружия и приговорил к году "ограничения свободы", сообщает автор. "Враждебность российского государства по отношению к Мелихову является показателем того, насколько животрепещущей темой является история Второй мировой войны, которую россияне знают как Великую Отечественную войну, - в особенности в то время, когда Путин и его союзники постоянно обращаются к этому конфликту, чтобы легитимизировать собственную власть", - пишет издание. "Советский Союз рухнул, но советская система правления и мышления осталась прежней, - говорит Мелихов. - Произошла монополизация политической власти, экономической власти, СМИ, гражданского общества. Сегодня основные элементы этой советской системы возвращаются назад". "Если бы не его интерес к истории, то 60-летний Мелихов мог бы хорошо вписаться в представления Путина о возрождающейся России, построенной на традиционных ценностях и решительном патриотизме", - отмечает журналист. Мелихов - потомок казаков. Он также является православным верующим и построил красивый деревянный храм рядом со своим домом в Подольске, говорится в статье. "Для казака всегда важнее всего была его свобода", - говорит Мелихов, отмечая, что Путин забыл об основах казацкого мировоззрения. По словам Мелихова, последнее дело против него было организовано не местными прокурорами в Подольске, а ФСБ после того, как он публично поддержал антикремлевскую политическую партию перед парламентскими выборами в прошлом году, говорится в статье. "Он также выступил против аннексии Крыма, главной лакмусовой бумажки предполагаемого предательства, ярлыка, который, по словам Мелихова, применяется к тем, кто публично не соглашается с Кремлем", - пишет издание. Источник: The New York Times