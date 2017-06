21 июня 2017 г. Алан Раппепорт и Нил Макфаркуар | The New York Times Трамп накладывает новые санкции на Россию, связанные с ее вторжением на Украину "Администрация Трампа усилила давление на Россию во вторник, объявив о добавлении в санкционный список более трех дюжин лиц и организаций, которые участвовали в российском вторжении на Украину", - сообщают Алан Раппепорт и Нил Макфаркуар, корреспонденты The New York Times. Как передают авторы, "Министерство финансов сделало объявление именно в тот день, когда президент Трамп принимал украинского коллегу Петра Порошенко в Белом доме, чтобы обсудить мирное разрешение конфликта с Россией". Санкции введены на фоне не снятых вопросов к Трампу по поводу того, состоял ли его штаб в сговоре с Россией с целью помочь ему победить Хиллари Клинтон. "Новые санкции подчеркнули возобновившееся напряжение в отношениях между Вашингтоном и Москвой, и без того ужасных", - отмечает газета. "В понедельник, через день после того, как американский бомбардировщик сбил сирийский военный самолет, Россия пригрозила атаковать самолеты США и коалиции над Сирией", - утверждают журналисты (Минобороны РФ объявило, что самолеты и беспилотники коалиции, действующие в Сирии западнее Евфрата, будут сопровождаться средствами ПВО РФ. - Прим. ред.). Газета передает также слова министра финансов США Стивена Мнучина о том, что "не должно быть никакого смягчения санкции в отношении России, пока она не выполнит свои обязательства согласно Минским соглашениям - договоренности о перемирии между Россией и Украиной от 2015 года". Как ожидается, Трамп и Владимир Путин встретятся в первый раз на полях саммита G20 в Гамбурге в начале июля. "Санкции - это один из многих потенциально щекотливых вопросов, стоящих на обсуждении", - говорится в статье. Журналисты уточняют, что 38 лиц и организаций, только что включенных Минфином США в черный список, главным образом принимали участие в попытках теснее привязать Крым и сепаратистский Донбасс к России. Также есть небольшая группа тех, кто ратовал за эти усилия. "Учитывая, что мало у кого из этих лиц и организаций есть какие-либо известные взаимодействия за пределами России или украинских территорий, контролируемых Россией, неясно, окажут ли санкции непосредственный эффект", - комментируют авторы. "Среди самых интригующих - санкции, наложенные на банду байкеров, повара Путина и теневую компанию, которая обеспечивает контрактников в ходе российских военных усилий за рубежом, - говорится далее. - В список была добавлена кейтеринговая компания, которой владеет повар Евгений Пригожин, названный "поваром Кремля" и уже подвергнутый санкциям в 2016 году". В числе контрактов Concord Catering - поставка питания во многие московские государственные школы, сообщают авторы со ссылкой на российские СМИ. "Журналисты также писали, что Пригожин финансирует фабрику так называемых интернет-троллей, которые поддерживают поклонников России и донимают ее врагов за рубежом", - передают авторы. "Ярый сторонник Путина Александр Залдостанов, лидер националистского байкерского клуба "Ночные волки", известный под прозвищем Хирург, уже был объектом санкций, - пишет газета. - На это раз под санкции попали два администратора и две организации, связанные с "Ночными волками", включая Байк-центр группы в Москве". "Новые санкции также направлены против Дмитрия Уткина, основателя ЧВК "Вагнер", - частного военного контрактника, который, по словам Минфина, вербовал солдат для присоединения к сепаратистам, сражающимся на востоке Украины", - добавляют журналисты. "В свою бытность кандидатом Трамп давал понять, что его президентство провозгласит новую эру наладившихся отношений между США и Россией, но различные расследования возможного сговора его штаба охладили эти надежды, - пишут далее Раппепорт и Макфаркуар. - Вместо этого члены Конгресса стали все с большим негодованием относиться к российским усилиям по вмешательству в американскую политику". На прошлой неделе республиканцы и демократы в Сенате проголосовали за меру, которая усилит существующие санкции и позволит Конгрессу пресечь любые усилия президента по сворачиванию санкций без одобрения Конгресса. Хал Эрен, бывший чиновник Минфина США, который работал в Управлении по контролю иностранных активов в 1990-е годы, сказал, что шаг администрации Трампа во вторник, вероятно, связан с обеспокоенностью тем, что Конгресс пытается связать ей руки. "Я думаю, что он был вызван этим планируемым законом и задуман как способ для администрации сказать: "Послушайте, мы кое-что делаем в этом направлении и нет нужды в этом законе", - передает газета слова Эрена. - Это способ заявить о жесткости Трампа по отношению к России". Источник: The New York Times