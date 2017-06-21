Человек Владимира Путина на Балканах

"Если верить внешним признакам, то у Владимира Путина появился новый специальный уполномоченный по Балканам", - пишет журналист Говард Эймос в статье для Politico.

Николай Патрушев, кремлевский "ястреб", профессиональный сотрудник спецслужб и близкий советник российского президента, является главой Совета безопасности РФ, говорится в статье.

"Неофициальное балканское портфолио Патрушева вполне соответствует вырисовывающейся схеме. В то время как за российскую внешнюю политику официально отвечает министр иностранных дел Сергей Лавров, фактическое принятие решений все больше зависит от тесного круга офицеров разведки и сотрудников министерства обороны, имеющих непосредственный доступ к Путину", - пишет Эймос.

"Россия все больше становится "адхократией" (гибкие неформальные управленческие структуры. - Прим. ред.), в рамках которой люди наделяются обязанностями, которые могут соответствовать или не соответствовать их официальным должностным полномочиям", - считает специалист по российским спецслужбам в Институте международных отношений в Праге Марк Галеотти.

Патрушев вступил в ряды КГБ в 1974 году и, как считается, впервые встретился с Путиным в начале 1990-х. После 10 лет в качестве главы ФСБ он перешел в 2008 году в Совет безопасности РФ.

Учитывая, что его профессиональная деятельность, по большей части, проходила в тени, Патрушев имеет незначительный официальный послужной список участия во внешней политике. Но он, как известно, входил в маленькую группу советников, близких к Путину, негласно причастных к планированию аннексии Крыма, утверждает журналист.

"Новая неофициальная позиция Патрушева - разработчика стратегии России на Балканах - пришлась на время плохих отношений России и Запада", - говорится в статье.

Россию в особенности привело в ярость в этом месяце вступление в НАТО Черногории, обвиняющей ее в попытке организации там переворота, напоминает Эймос.

После предъявления этих обвинений Патрушев поспешил в Сербию, чтобы встретиться с высокопоставленными правительственными чиновниками и сотрудниками спецслужб, что было воспринято многими как миссия по сглаживанию ситуации. Судя по сообщениям в СМИ, Белград экстрадировал нескольких граждан России, обвиненных в подготовке переворота, пишет журналист.

"В прошлом месяце Патрушев встретился с министром внутренних дел Сербии Небойшей Стефановичем во время его визита в Москву для переговоров по вопросам организованной преступности в интернете", - говорится в статье.

"За последний год стало ясно, что Балканы дали Патрушеву, - утверждает Галеотти. - Это говорит о том, насколько важны Балканы и насколько важными они станут в будущем".

Просочившиеся документы также предполагают, что российские шпионы и дипломаты в Македонии пытались усилить поддержку там пророссийских группировок, отмечает автор.

Ранее в этом году Патрушев высказал предупреждение, что НАТО также хочет убедить Македонию, а также Боснию и Герцеговину присоединиться к блоку безопасности.

"По мнению экспертов, Россия, вероятно, сконцентрирует свои усилия на укреплении существующих альянсов на Балканах. Это относится, в частности, к Сербии, с которой у России исторически тесные связи", - говорится в статье.