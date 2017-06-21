ЕСПЧ встал на сторону геев

Некогда сталинская лауреатка Фаина Раневская сказала, что "гомосексуализм - это не извращение. Извращений, собственно, только два: хоккей на траве и балет на льду". "Сейчас она бы сильно удивилась, увидев, какой взрывной эффект породила ее цитата спустя 30 лет после ее смерти", - пишет корреспондент немецкого журнала Der Spiegel Аннете Лангер.

Дело в том, что 12 апреля 2012 года гей-активист Николай Алексеев вышел с написанным на плакате афоризмом к зданию санкт-петербургской городской администрации, за что и был задержан полицией, а впоследствии приговорен к штрафу в пять тысяч рублей за "пропаганду гомосексуализма". Не слишком большая сумма даже по российским меркам, комментирует журналистка, но для Алексеева это было делом принципа, и он обратился в петербургский суд, но проиграл. После этого в июне он подал иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

То же самое сделал и Николай Баев из Рязани, стоявший с плакатами "Гомосексуализм - это нормально" перед школами и детской библиотекой. Баева задержали за нарушении закона и приговорили к штрафу в полторы тысячи рублей. И после поражения в российском суде Баев обратился в ЕСПЧ в Страсбурге, говорится в статье.

Житель Архангельска Алексей Киселев также в 2012 раскритиковал "позицию российской дезинформации", отметив, что "в России самый высокий уровень суицидов среди тинейджеров-геев". В итоге Киселев вышел с плакатом "Депутаты - детоубийцы".

ЕСПЧ, как говорится далее, постановил, что во всех трех случаях была "нарушена статья 10 Европейской конвенции по правам человека, то есть право на свободное выражение собственного мнения". В результате суд обязал российские власти выплатить Баева, Киселеву и Алексееву по 8, 15 и 20 тыс. евро соответственно.

Истец Николай Алексеев назвал решение ЕСПЧ "огромной победой" для российского ЛГБТ-сообщества. "Но какой реальный эффект оно возымеет?" - задается вопросом автор. Начиная с декабря 2015 года решения ЕСПЧ не обязательны к исполнению в России, так как президент Путин подписал закон, разрешающий Верховному суду отменять его решения. Причиной послужило решение ЕСПЧ от 2014 года, обязавшее Россию выплатить компенсацию в 1,9 млрд евро акционерам бывшего нефтяного концерна "ЮКОС", пишет Лангер.

Тем не менее, адвокат Дмитрий Бартеньев из Санкт-Петербурга настроен оптимистично: с учетом общественной значимости темы "очень вероятно, что в будущем в России задумаются по поводу конфликта между ЕСПЧ и Конституционным судом", сказал он Der Spiegel. Пока что решение не вступило в силу. Российский Минюст заявил о том, что вердикт еще будет проверяться, а законы о запрете гей-пропаганды не противоречат международной практике, говорится в статье.