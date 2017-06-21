Смерть Отто Вомбиера: "Не получив извинений, США могут пойти на жесткие меры"

Как заявил в интервью австрийской газете Der Standard эксперт по Северной Корее из Венского университета Рюдигер Франк, он надеется на то, что после смерти американского студента Пхеньян выпустит на родину трех других американцев.

По мнению Франка, сегодня уже неважно, что стало причиной смерти 22-летнего Отто Вомбиера - пищевое отравление, снотворное, как заявляет официальный Пхеньян, или что-то другое. "Если бы к нему не применялась столь неадекватная мера наказания, он бы не окончил жизнь столь бессмысленным образом. Северная Корея должна принести США обстоятельные извинения, а также серьезным образом переосмыслить свои действия в аналогичных случаях на будущее. Почему она, к примеру, просто не выслала студента, наложив на него крупный денежный штраф".

"В Северной Корее, с одной стороны, очень серьезно относятся ко всему, что можно связать с противоправными действиями, направленными против политических символов, - поясняет эксперт. - С чувством юмора в этих вопросах в Северной Корее все обстоит не так, как у нас. Господин Вомбиер, по всей видимости, был плохо информирован об этом. С другой - Северная Корея и США в настоящее время ведут пропагандистскую войну, в которую трагическим образом и был втянут Отто Вомбиер".

По словам Франка, "граждане США и те, кто имеет корейские корни, подвергаются особо жестким наказаниям".

"Если Северная Корея в ближайшее время не принесет США извинений, которые будут выглядеть более или менее правдоподобно, смерть Вомбиера приведет к дальнейшей изоляции страны, а может и вовсе толкнуть США на жесткие меры", - считает собеседник издания.

"В лучшем случае речь может идти о запрете для граждан США на въезд в Северную Корею, (...) в худшем - Трамп может решиться на военный удар. Однако не в последнюю очередь из-за трех американцев, находящихся под арестом в Северной Корее, и ожидаемой в таком случае ответной реакции со стороны Пхеньяна американский военный удар стал бы сверхрискованной затеей".

Что касается находящихся под стражей в Северной Корее трех граждан США, "Пхеньян может оставить их у себя как заложников или использовать для сглаживания ситуации после смерти Вомбиера, отпустив на родину", отмечает Франк.