Тот, кто внушает Путину страх

Блогер Алексей Навальный стал ведущим российским оппозиционным политиком. Молодежь внемлет его призывам и следует за ним на улицы. Время покажет, насколько прочно его движение стоит на ногах, считает автор публикации d Tageszeitung Клаус-Хельге Донат.

По словам бывшего главного редактора независимого московского телеканала "Дождь" Михаила Зыгаря, все, что делает Навальный, подчинено карьере и политике - его не остановить.

"Алексей Навальный не останавливается уже с осени 2011 года, - замечает автор статьи. - Тогда недовольство подтасованными результатами парламентских выборов в пользу кремлевской партии прокатилось по всей стране, b рупором протеста стал Навальный. Кремль отомстил. Юрист и семьянин получил условный срок по обвинению в якобы имевшем место мошенничестве. Десятки раз он задерживался после демонстраций". Но это его не остановило.

"Как будто он знает, что его час придет и он сменит нынешнего шефа Кремля на его посту", - говорит Зыгарь. И он уже приближается к своей цели, плагает немецкий журналист: вряд ли он въедет в Кремль после президентских выборов в марте 2018, однако "взбудоражить политическую элиту своим намерениям участвовать в выборах ему все же удалось".

"Неожиданно этот блондин исполинского роста бросил серьезный вызов Путину. И это при том, что власти строят ему всяческие козни, а государственные СМИ боятся даже упоминать имя. Кремль не хочет допускать его до выборов. И может руководствоваться законом, согласно которому те, у кого была судимость, не имеют права регистрироваться в качестве кандидата. Но что такое закон, если давление улицы растет?" - замечает автор публикации.

"Политическое руководство страны в растерянности. Самопровозглашенный кандидат в президенты без устали разъезжает по стране и открывает новые предвыборные штабы. Кремль явно не рассчитывал, что оппозиционному политику удастся столь успешно всколыхнуть массы", - пишет автор, имея в виду акции протеста 26 марта и 12 июня, прошедшие во многих российских городах.

"Улицы заполонила молодежь в возрасте от 15 до 30 лет", - продолжает корреспондент. Но останется ли молодежь на улицах? "Они не принадлежат к большинству, большинство скорее консервативно. Однако у тех, кто сегодня выражает непокорность, есть образование, они полны решимости, имеют отлаженные связи и полноценную систему ценностей, - пишет Донат. - Навальный говорит на их языке, хотя и не все они его поклонники".

"В конечном итоге успех зависит от масштабов поддержки. Удастся ли сформировать базис для будущей власти? Протесты набирают обороты: дальнобойщики протестуют, жители пятиэтажек выражают недовольство, представители малого бизнеса жалуются. Однако до сих пор они не объединились потому, что многие из них не осознали политической подоплеки своих проблем", - уверен Донат.

У Навального нет стратегии, констатирует автор. Критики упрекают его в том, что для него речь идет сугубо о власти. Тем не менее, "с кладбищенской тишиной при Путине покончено", считает журналист.