Обвиняемый по "делу девочки Лизы" получил год и девять месяцев условно

История о похищении и изнасиловании 13-летней девочки Лизы практически привела к кризису в отношениях между Германией и Россией. Вчера в связи с этой историей берлинский суд вынес приговор 24-летнему мужчине - но по другому обвинению, пишет Кристине Кенше на страницах немецкой газеты Die Welt. Осужденный Исмет С., как заявила пресс-секретарь суда, получил год и девять месяцев условно за сексуальную связь с несовершеннолетними. Сама Лиза не присутствовала на закрытом для прессы судебном заседании: она всячески избегает публичности, в центре которой оказалась полтора года назад.

Как напоминает издание, 11 января 2016 года 13-летняя Лиза, дочь российских немцев, исчезла на пути из школы. На следующий день девочка объявилась и рассказала, что трое "уроженцев южных стран" похитили ее и изнасиловали в своей квартире. Земельное управление полиции начало расследование, но быстро засомневалось в версиях Лизы, коих она представила четыре штуки. В конце концов выяснилось, что девочка выдумала всю историю, так как из-за проблем в школе не решилась вернуться домой и провела ночь у своего знакомого.

Полиция сообщила, что никакого похищения и изнасилования не было. Но эту историю было уже не остановить - она, словно растущий снежный ком, распространялась по соцсетям. Дело дошло до того, что подключился российский МИД, который заявил, что "немецкие власти замалчивают случившееся с "нашей русской девочкой". После этого пятеро немцев напали на общежитие мигрантов перед школой Лизы. Ее двоюродная сестра приняла участие в демонстрации неонацистов против "засилья приезжих". Сотни российских немцев вышли на демонстрацию перед зданием Ведомства федерального канцлера Германии.

В ходе расследования следователи на основе данных с мобильного телефона Лизы выяснили, что Лиза и Исмет были знакомы на протяжении года, причем через мессенджер Whatsapp оба обсуждали секс. Также полицейские выяснили, что между ними была сексуальная связь. А поскольку Исмет был старше 18 лет, а Лизе тогда еще не исполнилось 14, это было классифицировано как преступление. Более того, в связи с тем, что Исмет вел видеосъемку при помощи мобильного телефона, его обвинили еще и в "производстве детской порнографии", добавляет издание.