Антироссийские санкции: связать президента по рукам и ногам

По мнению обозревателя Die Welt Рихарда Херцингера, американский Сенат, подавляющим большинством голосов принявший на днях решение о расширении санкций против России, послал двойной сигнал. Во-первых, "штрафные меры, согласованные между республиканцами и демократами и затрагивающие, в частности, Иран, позволят Вашингтону значительно увеличить давление на путинскую Россию с целью ограничения ее активности как в Сирии, так и на Украине".

"Кроме того, - продолжает журналист, - решение Сената связывает по рукам и ногам президента США. Если Палата представителей Конгресса США проголосует за решение Сената, то антироссийские санкции (...) вступят в законную силу. Дональд Трамп с его непрозрачными отношениями с путинским режимом больше не сможет просто так отменить их в угоду "сделкам" с Москвой".

Инициатива Сената доказывает волю и способность государственных институтов США держать под контролем "американскую демократию и непредсказуемого президента". Однако, замечает Херцингер, "вместо того, чтобы облегченно вздохнуть, министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль и австрийский канцлер Кристиан Керн на прошлой неделе обрушились с критикой на инициативу Сената", обвинив США в намерении вмешаться в европейскую энергетическую политику.

"Атака Габриэля демонстрирует, насколько искренне он и другие ведущие политики СДПГ критикуют Трампа. Как только речь заходит о выгодном бизнесе с путинской Россией, социал-демократы, а вместе с ними и глава ХСС Хорст Зеехофер не прочь оказаться в одной лодке с Трампом", - указывает автор.

"Проект по строительству газопровода "Северный поток-2" вызывает серьезные сомнения не только у американской стороны: Еврокомиссия также подвергла его существенной критике. И хотя Габриэль, по всей видимости, получил поддержку от канцлера Меркель, председатель внешнеполитического комитета Бундестага Норберт Рёттген (ХДС) заявил о том, что высказывания Габриэля "свидетельствуют о сильном газпромовском лобби в СДПГ", - передает Херцингер.