21 июня 2017 г. Джон Подеста, Брайан Катулис | The Washington Post Тихий рывок Трампа на Ближнем Востоке - и опасная стезя, угрожающая скатыванием к войне "Раньше Соединенные Штаты обсуждали войны, в которых сражалась их армия. Но это не так в случае с текущим тихим рывком в американских военных операциях и продаже оружия по всему Ближнему Востоку", - отмечают в The Washington Post Джон Подеста (бывший председатель президентского штаба Хиллари Клинтон, бывший советник Барака Обамы, бывший начальник администрации Билла Клинтона, основатель Центра американского прогресса) и Брайан Катулис (старший научный сотрудник Центра американского прогресса). "Воскресное уничтожение сирийского военного самолета американским F/A-18, наряду с нанесенным в прошлом месяце ударом по поддерживающему режим Асада ополчению в Сирии, - свежие эпизоды ползучей вооруженной эскалации во всем Ближневосточном регионе, у которой нет четко сформулированной стратегии и целей, понятных американской общественности", - утверждают авторы. "В ближневосточной пороховой бочке каждое действие вызывает реакцию, и пока не очевидно, что администрация Трампа продумала все, что может пойти не так, - например, возможность соскальзывания в прямую войну с Ираном или химической атаки "Исламского государства"* на американские войска", - говорится в статье. "Конечно, некоторые из этих ходов представляют собой шаги, относящиеся к длительной кампании по уничтожению "Исламского государства"*, которая началась при администрации Обамы, - особенно то, что происходит в Ираке, а также усилия по возвращению Сирии города Ракка на севере страны", - признают эксперты. Однако они указывают, что при Трампе занижается значимость дипломатии и других инструментов, необходимых для завершения боевых действий и установления долгосрочной стабильности. Кроме того, при Трампе США приняли одну из сторон в конфликте между суннитами и шиитами - и это резкое изменение по сравнению с двумя предшественниками нынешнего президента. "Соединенным Штатам нужно работать с партнерами, чтобы разбить террористические группировки и противостоять дестабилизирующим политикам таких стран, как Иран. Однако за пять месяцев администрация Трампа подставила страну под более существенные риски, не имея ясной стратегии. Оглушенные реальными опасениями по поводу России и рутиной беспорядочной внутренней политики Трампа, Соединенные Штаты подбираются все ближе к самому сердцу сложной перестрелки на Ближнем Востоке, к которой недостаточно критически относятся. Пора Конгрессу принять меры", - резюмируют Подеста и Катулис. *"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ. Источник: The Washington Post