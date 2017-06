21 июня 2017 г. Адам Тейлор | The Washington Post То, как Трамп называет Украину, раздражает многих украинцев "В то время как президент Трамп приветствовал своего украинского коллегу Петра Порошенко во вторник в Белом доме, он допустил неудачный промах", - сообщает Адам Тейлор в американском издании The Washington Post. "Это большая честь быть с президентом Украины Порошенко - это место, в котором мы все были очень вовлечены", - сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете, при этом употребив определенный артикль the перед топонимом Ukraine (Украина). "Трамп был прав: США действительно долго были вовлечены на Украине - но, к сожалению, они также давно добавляли the к названию Украины, - пишет автор. - И хотя эту ошибку можно понять, она также может раздосадовать многих украинцев из-за ее неловкого политического подтекста". Журналист поясняет, что определенный артикль the входит в название некоторых стран. Обычно это происходит, когда название отсылает к географической единице или политической организации. Так, определенный артикль предваряет названия Соединенных Штатов Америки, Соединенного Королевства и Филиппин, хотя он часто не считается официальной частью названия, говорится в статье. "В своей собственной конституции или других официальных документах Украина не называется the Ukraine, - говорится в статье. - На самом деле, определенного артикля не существует в украинском или русском языках, которые используются в стране". И все же использование названия страны с определенным артиклем в англоязычных ее упоминаниях было распространено на протяжении десятилетий, отмечает автор. Объяснение этого, возможно, кроется в истории страны, добавляет Тейлор. Как говорится далее, с 1919 по 1991 год Украина была официально известна на английском языке как Украинская Советская Социалистическая Республика (название предварял определенный артикль). "Возможно, этот советский период привел к добавлению the", - высказывает догадку автор. "Более вероятная альтернатива может заключаться в этимологии слова "Украина", которое, по мнению многих (но не всех) ученых происходит от старославянского слова "украина", каковое, как считается, означало что-то вроде "приграничной территории", - пишет журналист. Это объясняет, почему название Украины на английском с определенным артиклем раздражает многих украинцев, продолжает автор. "Ошибка как будто подразумевает, что Украина может быть охарактеризована лишь в контексте отношении со своим более крупным соседом, Россией, и многих лет подчинения Москве, от которых она страдала во времена СССР и до того - Российской империи". Предварять название Украины определенным артиклем - это как будто ставить под вопрос ее суверенитет, что чревато после российской аннексии Крыма и поддержки сепаратистов на востоке Украины, подытоживает журналист. "Для Трампа, чей милостивый взгляд на Москву стал печально известен, это особенно щекотливо". Источник: The Washington Post