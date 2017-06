21 июня 2017 г. Холман Дженкинс-младший | The Wall Street Journal Анатомия охоты на ведьм "Американцы не станут действительно хорошими гражданами, пока не прочтут статью Тимура Курана и Касса Санстейна о "каскадах доступности", вышедшую в 1999 году в юридическом журнале", - пишет колумнист американского издания The Wall Street Journal Холман Дженкинс-младший. Как поясняет автор, все начинается с того, что мы начинаем верить в то, во что верят другие, и судим об истинности утверждения исходя из того, насколько оно нам знакомо. "Такие "каскады доступности" движут правительственной политикой позитивным и негативным образом, но обычно негативным", - отмечает журналист. В статье авторы детально анализируют "фейковый страх рака", вызываемого химикатом "Алар", распространившийся в 1989 году и разоривший американских производителей яблок, рассказывает колумнист. "Это подводит нас к сегодняшнему вопросу: как получилось, что в первой половине 2017 года широко распространилось мнение о том, что американский президент совершил государственную измену в пользу России?" "Задумайтесь о том, что СМИ выдали за доказательство, - продолжает автор. - Десятки тысяч американцев занимались бизнесом с Россией со времен развала СССР, не говоря уже о более ранних временах. В 2009 году президент Обама совершил первую из двух своих поездок в Россию со свитой американских бизнес-руководителей. Из этих многих тысяч четверо были связаны со штабом Трампа, и теперь они стали свидетельством его сговора с Россией". "Каждый президент на протяжении 75 лет стремился наладить отношения с Россией, - говорится далее. - Именно для того и проводились все эти бесконечные саммиты. Трамп в своей характерной напыщенной манере также продвигал улучшение отношений с Россией. Но на этот раз это было свидетельством сговора". "Российские дипломаты живут в США и общаются с бесчисленными американцами? Такое общение, если в него были вовлечены соратники Трампа, теперь считается доказательством преступления", - добавляет журналист. Страх, связанный с пестицидом "Алар", раскрутился лишь после того, как активисты, которых Куран и Санстейн называют "предпринимателями доступности", навязали обманчивые заявления "легковерному" американскому общественно-политическому телешоу "60 минут", рассказывает журналист. "Возможно, мы не вели бы эту дискуссию вокруг России сегодня, если бы не так называемое досье на Трампа, которое выдвигает обвинения в неправдоподобных, шокирующих связях между Дональдом Трампом и Кремлем", - говорит автор. Происхождение этого досье не обязывало никого относиться к нему с уважением или на него полагаться, считает колумнист. "Его предполагаемый автор, бывший британский шпион по имени Кристофер Стил предположительно имел источники в российской разведке, но зачем российской разведке засвечивать своего шантажируемого агента Трампа, которого она предположительно столько осторожно и затратно взращивала? Она бы этого делать не стала", - полагает журналист. "В своей книге "Общественное мнение", вышедшей в 1922 году, Уолтер Липпман объяснил, как журналисты сводят сложные, новые реалии к готовым "стереотипам", - продолжает колумнист. - Или же как один коллега как-то сказал о Сталине: "[Он] пытается загнать жизнь в готовые рамки. Чем больше жизнь сопротивляется, тем сильнее он ее калечит и ломает". "Если подумать, это неплохой способ, чтобы описать, как вашингтонский муравейник отреагировал на неожиданный, экзотичный, высоко рискованный и, возможно, провиденциальный эксперимент президентства Трампа, - говорится далее. - Каждый эпитет употреблен всерьез. Сама его неуместность, настрой американского общества, которое его избрало, темный тупик американской политики, который привел его к власти, - все эти знаки заслуживают большего уважения, чем к ним проявляют". "Эти торквемады (Томас де Торквемада, основатель испанской инквизиции. - Прим. ред.) не знают и не могут знать, нашла ли наша демократия в невероятном обличии Трампа рычаг, чтобы двигать нас вперед, но есть что-то отвратительное в их желании этого не выяснять", - подытоживает автор. Источник: The Wall Street Journal