21 июня 2017 г. Дик Чейни и Лиз Чейни | The Wall Street Journal Конгресс и Обама обескровили вооруженные силы Внешнеполитическая ситуация, которую унаследовал президент США Дональд Трамп, катастрофична. "Сегодня Америка оказалась перед лицом многочисленных угроз, более серьезных и сложных, чем когда-либо за последние 75 лет", - пишут на страницах The Wall Street Journal Дик Чейни, бывший вице-президент США в 2001-2009 годах, и его дочь Лиз Чейни, член Палаты представителей США от штата Вайоминг. Северная Корея добивается настораживающих успехов в своих программах баллистических ракет и ядерных вооружений. Россия и Китай разрабатывают и устанавливают продвинутые виды вооружений, противостояние которым может оказаться не под силу Соединенным Штатам. "Аль-Каида"* действует в большем количестве стран, чем когда-либо. "Исламское государство" (ИГИЛ)* сделало Запад своей мишенью и осуществляет теракты по всей Европе и Ближнему Востоку. Иран оказывает поддержку террористическим организациям по всему миру, модернизирует свои баллистические ракеты и другие мощности и, вероятно, по-прежнему гонится за ядерными вооружениями, говорится в статье. Министр обороны Джим Мэттис сказал на прошлой неделе в комитете Палаты представителей по вооруженным силам, что США теряют свое военное превосходство по всем фронтам, включая космос, воздух, море, подводный флот, сушу и киберпространство. В этом виноват, в основном, президент Барак Обама и его политика, считают авторы. Акт по контролю бюджетных средств 2011 года (Budget Control Act), который предполагал сокращения во всех областях, известные как секвестрация, в тот момент, когда угрозы росли, также нанес серьезный ущерб. "Ни один враг, - сказал Мэттис законодателям, - не нанес такого ущерба боеготовности наших вооруженных сил, чем эта секвестрация". По мнению авторов, для переустройства вооруженных сил США потребуются масштабные и долгосрочные действия, которые должны начаться уже сегодня. Однако Белый дом запросил повысить финансирование вооруженных сил всего на 3% по сравнению с бюджетом, предложенным Обамой на 2018 год. Вместо того чтобы возглавить усилия по аннулированию Акта по контролю бюджетных средств, Белый дом предусматривает в своем бюджете его продление еще на шесть лет, до 2027 года, пишут авторы. "Если Конгресс серьезно относится к тому, чтобы предоставить ресурсы, необходимые для защиты страны, законодатели должны сделать две вещи: одобрить оборонный бюджет на 2018 год в размере 640 млрд долларов, вместо 603 млрд долларов, запрошенных Белым домом, и отменить Акт по контролю бюджетных средств", - утверждают Дик и Лиз Чейни. Цифра в 640 млрд долларов поступила от комитетов Палаты представителей и Сената по вооруженным силам, которые на протяжении прошлого года провели углубленный анализ и заключили, что именно такая сумма потребуется в 2018 году, чтобы начать переустройство армии. И это ее нижний, а не верхний предел, поясняют авторы. "Обеспечение оборонных сил Америки является священной конституционной обязанностью американского Конгресса. Если Конгресс не сделает этого, то ни сбалансированный бюджет, ни реформа здравоохранения, ни налоговая реформа, ни реформа социальных пособий - ничто не будет иметь значение", - заключают авторы. *"Исламское государство" (ИГИЛ), "Аль-Каида" - террористические группировки, запрещенные в РФ. Источник: The Wall Street Journal